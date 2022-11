Levantamento foi realizado entre 2018 e 2021 com o objetivo de listar os atrativos do Turismo na região. - Reprodução.

Magé - A Subsecretaria de Turismo de Magé apresenta nesta quinta-feira (17), o Inventário Turístico Mageense, um trabalho realizado entre 2018 e 2021 com o objetivo de fazer um levantamento de todos os atrativos e equipamentos ligados direta ou indiretamente ao setor na cidade. A apresentação acontece, às 16h30min, em uma audiência pública na Câmara de Vereadores. “Os dados coletados pela Subsecretaria em conjunto com o Observatório de Turismo e Lazer da Região Turística da Baixada Verde indicam potenciais naturais e culturais do município e possibilidades de fomento às atividades turísticas”, disse a diretora de Turismo de Magé, Taiane Paniçollo.



O Inventário Turístico foi desenvolvido em cooperação com o Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), como suporte à disciplina de Planejamento e Organização do Turismo II do curso de bacharelado em Turismo. O documento resulta da parceria entre a UFRRJ e a instância de governança estadual da Baixada Verde, composta por representantes de dez municípios da região, incluindo Magé. Ao todo, 36 pessoas compuseram as equipes de coordenação, monitoria, pesquisa, revisão, cartografia digital e apoios técnico e operacional, sob a orientação da professora-doutora Isabela Fogaça, uma das coordenadoras do Observatório de Turismo da Baixada Verde.



Segundo a diretora Taiane, a Prefeitura de Magé apoiou o inventário, cedendo parte do efetivo da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade para compor as equipes técnicas envolvidas na preparação do documento, subdividido em três categorias: Informações Básicas do Município; Equipamentos e Serviços de Lazer e de Apoio; e Atrativos Naturais e Culturais e Atividades Econômicas. A Câmara Municipal de Magé fica na Rua Salma Repani, 114, na Vila Vitória, no primeiro distrito.