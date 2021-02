Prefeito Marcelo Delaroli apoiando em prol da agricultura Foto Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 16:11 | Atualizado 11/02/2021 16:13

Itaboraí - Limpeza das vias, capina, varrição, remoção de resíduos, roçada, capina, manutenção de acostamento e calçadas, podas de árvores, troca de iluminação pública, asfaltamento, drenagem de diversas vias. Estes foram alguns dos serviços realizados pela Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Serviços Públicos, Obras e Agricultura, em uma grande ação no bairro do Apollo II, nesta quarta-feira (10/02).



O prefeito Marcelo Delaroli acompanhou o trabalho em toda Avenida Afonso Sales, conversou com os moradores do bairro e ressaltou a intenção de levar a ação para outras regiões de Itaboraí.



“Já passamos pelo Centro, Itambi, Vendas das Pedras, Vale do Sol, Nova Cidade e no agora no Apollo. A cada lugar que passamos com o mutirão sempre sou parado por diversas pessoas que pedem para ir até a rua delas. Isso é o reconhecimento de que a população confia no nosso trabalho, acredita que estamos fazendo tudo para melhorar o bairro onde mora. Vamos continuar nosso trabalho para alcançar todos os lugares e atender todos os itaboraienses”, disse o chefe do Executivo municipal.



Ao todo, o mutirão contou com 10 veículos de apoio, entre eles, caminhões caçamba, caminhão vacol (desentupimento de esgoto), caminhão com cesto aéreo de poda de árvores, caminhão com cesto aéreo de iluminação pública, niveladoras e retroescavadeiras. A ação teve a participação de mais de 100 funcionários. Além disso, também foram recolhidos mais 12 toneladas de resíduos.



Comerciante do bairro, Rubem Moura relata que há anos estava tendo que conviver em meio ao lixo e buracos. Morador do bairro vizinho, em Marambaia, comentou com felicidade a realização do mutirão.



“Tem mais de três anos que não havia limpeza nesse local. Os moradores e pessoas de outros locais jogam lixo e entulho todos os dias. Cheguei solicitar por diversas vezes uma capina ou retirada de lixo, mas o antigo governo não fez nada e gerou esse lixão que estamos vivendo. É muito bom ver esse trabalho aqui, estávamos precisando. Estamos sempre pedindo, correndo atrás de coisas para cá. Precisamos de tanta coisa, por isso é bom ver que seremos atendidos”, desabafou o morador.



Itaboraí inaugura primeira praça agroecológica no Apolo



Na praça do Apollo II, foi inaugurada nesta quarta-feira (10/02), a Horta Comunitária. O objetivo do primeiro espaço agroecológico é que, à medida que as mudas plantadas hoje cresçam, os frequentadores possam colher legumes, verduras, frutas e hortaliças. A ação simboliza o resgate da cultura de produção do município.



Neste primeiro dia, o prefeito Marcelo Delaroli e o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira participaram do plantio.



“A questão da horta é reviver o passado de Itaboraí. E ensinar essa meninada é muito bom, porque estou ensinando eles a colherem bons frutos depois. A ideia é ressignificar essa relação e as pessoas precisam dispor disso nos espaços públicos”, afirmou o prefeito, ao adiantar que outros espaços semelhantes estão sendo pensados para outros pontos da cidade.



Para o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, a praça é um exemplo de como espaços de pequeno plantio como este podem ser criados também na casa das pessoas.



“É uma maneira de ensinar à população que espaços assim se tornam viáveis mesmo em casa. E em Itaboraí isso se torna fácil, porque nossa terra é muito produtiva. A ideia deste local é basicamente essa, de trazer o campo para a cidade através dessa roça urbana”, pontuou.