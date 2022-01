Presos por pedofilia em Maricá - Foto: Carlos Albertos

Presos por pedofilia em MaricáFoto: Carlos Albertos

Maricá - Agentes da Polícia Civil da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam dois homens acusados de pedofilia, na manhã de hoje (17/01).

Os Policiais identificaram os acusados e realizaram as prisões em flagrante.

Gabriel Reis Carrara, de 32 anos, estudante de computação, foi preso em São José do Imbassaí, acusado de enviar e guardar fotos e vídeos de crianças.

Já no bairro de Inoã, Armando Ney de Araújo Costa, de 64 anos, Aeronauta aposentado, foi preso pelos crimes de armazenar arquivos contendo material pornográfico com cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.

Os presos já vinham sendo monitorados por Setor especializado da DCAV no combate a abusos sexuais contra crianças e adolescentes, através da rede mundial de computadores, criado pelo DGPE para o combate a estes tipos de delito que vêm crescendo desde o início da pandemia.

Em uma análise prévia pelos próprios policiais da DCAV no material arrecadado (computadores e celulares) no cumprimento de busca e apreensão expedido pela comarca de Maricá foi possível formar a convicção de que os conduzidos estavam em flagrante nos crimes dos artigos 241-A (Transferir) e 241-B do ECA (Armazenar) – Gabriel – e Armando no 241-B, sendo este conduzido ao hospital pelo SAMU e em seguida autuado e liberado após pagamento de fiança.

Gabriel foi levado para a sede da DCAV, sendo autuado em flagrante.