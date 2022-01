Pessoas com 18 anos ou mais podem tomar a primeira, segunda e terceira dose da vacina contra a Covid-19 - Divulgação / PMN

Publicado 03/01/2022 10:36 | Atualizado 03/01/2022 10:58

Nilópolis - Na primeira semana do novo ano, a Secretaria de Saúde de Nilópolis continua a oferecer as quatro doses da vacina contra a Covid-19, de acordo com o ciclo de imunização de cada morador. Por exemplo, a quarta dose é para pessoas imunossuprimidas (doenças autoimunes) que tomaram a terceira dose num intervalo de quatro meses ou mais.



Pessoas com 18 anos ou mais podem tomar a primeira, segunda e terceira dose da vacina contra a Covid-19. No caso da dose de reforço, o morador deve ter tomado a segunda dose há três meses ou mais.



Antecipação da Pfizer e da AstraZeneca



Foi antecipada a segunda dose da Pfizer para pessoas acima de 12 anos com intervalo de 21 dias e a de AstraZeneca para oito semanas após a primeira dose.



Intercambialidade de vacinas



A Secretaria de Saúde adotou e continua com a intercambialidade de vacinas para pessoas com 18 anos ou mais: quem tomou as duas primeiras doses de AstraZeneca, agora vai receber o imunizante CoronaVac. E vice-versa. As pessoas que receberam a Pfizer, agora vão tomar AstraZeneca ou CoronaVac.



Prossegue ainda a imunização com a primeira dose da Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais que ainda não se vacinaram. É necessário levar documento de identidade com foto e cartão do SUS. O atendimento nos pontos de vacinação será das 9h às 16h.



Pontos de vacinação:



De segunda a sexta-feira (3/1 a 7/1) - 9h às 16h

Posto Central, Paiol, Cabral, Novo Horizonte



Endereço dos locais de vacinação



Posto Central

Rua João Pessoa 1530 Centro. Tel.: 2691-2257



Posto Novo Horizonte

Rua Dr. Mario Valadares, sem número, Novo Horizonte



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral



Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol