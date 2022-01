Os estudantes nilopolitanos aguardam aprovação para que possam desempenhar atividades extracurriculares em unidades e autarquias municipais e instituições parceiras - Divulgação / Faetec

Publicado 03/01/2022 22:40 | Atualizado 03/01/2022 23:14

Nilópolis – A Câmara de Vereadores solicitou no último mês de dezembro que a Prefeitura de Nilópolis crie vagas de estágio para os estudantes do município, junto às instituições de ensino, através de convênios. A iniciativa é do vereador Leandro Hungria (Solidariedade).

A Indicação Legislativa 881/2021 já foi encaminhada para apreciação do Governo Municipal. Os estudantes aguardam ansiosamente pelo apoio e aprovação do prefeito Abraãozinho (PL), para que possam desempenhar atividades extracurriculares em unidades e autarquias municipais e instituições parceiras.