O Vou Pro Sereno será a atração principal na feijoada da Beija-FlorDivulgação / Vou Pro Sereno

Publicado 04/01/2022 22:35 | Atualizado 04/01/2022 22:51

“Vou Pro Sereno” será a grande atração da tradicional feijoada da escola de samba supercampeã da Baixada Fluminense. O evento terá os portões abertos, às 13h. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo link: Nilópolis – A primeira feijoada de 2022 da Beija-Flor de Nilópolis acontece no próximo domingo (09/01), com a deliciosa mistura do samba, pagode e um dos pratos mais conhecidos da culinária brasileira. O gruposerá a grande atração da tradicional feijoada da escola de samba supercampeã da Baixada Fluminense. O evento terá os portões abertos, às 13h. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo link: https://pagplanet.com/v1/event.php?codEvento=4098

Além do “Vou Pro Sereno” e os seus hits de sucessos, entre eles, "Nada Pra Fazer" e "Teu Segredo", outros grupos também subirão ao palco, como, 100% e Nosso Brilho. O show de abertura terá ainda participação de Bakaninha, cantor que integra o carro de som ao lado de Neguinho da Beija-Flor.



O evento seguirá todos os protocolos sanitários contra a Covid-19, como uso de máscaras e álcool gel.

É possível comprar ingressos por R$ 10 (Pista) e R$ 20 (Pista VIP). O prato da feijoada sai por R$ 22. Camarotes para 12 pessoas (por R$ 1 mil, com R$ 500 revertidos em consumação) e 20 pessoas (R$ 1,6 mil, com R$ 700 revertidos em consumação). Os valores estão sujeitos à alterações de acordo com o término dos lotes.

Mais informações: (21) 3743-0340, (21) 96421-1266 ou (21) 99380-4709.



A quadra da Beija-Flor fica na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, no Centro, em Nilópolis.