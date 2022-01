Em um prazo de 48 horas, o procedimento é finalizado com o envio do comprovante do cidadão para um e-mail informado pela Prefeitura - Divulgação / PMN

Em um prazo de 48 horas, o procedimento é finalizado com o envio do comprovante do cidadão para um e-mail informado pela PrefeituraDivulgação / PMN

Publicado 06/01/2022 16:47 | Atualizado 06/01/2022 16:52

Nilópolis - O projeto ‘CPF Para Todos’ é um serviço remoto realizado em um convênio da Receita Federal com a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Nilópolis (SEMUCIDH). O objetivo é desburocratizar o processo de emissão do CPF para pessoas com dificuldade de acesso à rede mundial de computadores. Em um prazo de 48 horas, o procedimento é finalizado com o envio do comprovante do cidadão para um e-mail informado pela Prefeitura.

Após isso, basta o funcionário da SEMUCIDH convocar a pessoa e entregar o documento. São serviços prestados pela secretaria: inscrição, alteração de dados, emissão do comprovante de inscrição; emissão do comprovante de situação cadastral, recuperação do número de inscrição.

Para ter acesso aos serviços, o cidadão menor de 18 anos deverá apresentar os seguintes documentos: RG emitido pelo Detran-RJ. Se tiver menos de 16 anos, a solicitação de atos no CPF deve ser solicitada pelos pais ou representantes legais do menor, com termo de tutela.

No caso de maiores de 18 anos, a pessoa deve levar o RG emitido pelo Detran-RJ e título de eleitor. Pode-se apenas apresentar o alistamento eleitoral. Em situações que os interessados não possuam as documentações relacionadas, o serviço não poderá ser realizado.

O atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h, na SEMUCIDH, primeiro andar da Prefeitura, na Rua Pedro Álvares Cabral, 305, Centro.