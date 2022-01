O prazo é até o dia 14 de janeiro - Divulgação / PMN

O prazo é até o dia 14 de janeiroDivulgação / PMN

Publicado 06/01/2022 17:02 | Atualizado 06/01/2022 17:07

Nilópolis - A Secretaria de Educação de Nilópolis iniciou nesta terça-feira (04/01) o processo de confirmação da matrícula nas unidades escolares da rede municipal de ensino. O prazo é até o dia 14 de janeiro. No site https://bit.ly/consulta_matrículas_educação é possível conferir resultado da candidatura, basta inserir o CPF. As escolas estão abertas das 8h às 15h.

É necessário ir à unidade escolar selecionada com xerox dos documentos do aluno: certidão de nascimento, comprovante de residência, caderneta de vacinação, CPF, carteira do SUS, além de RG e CPF do responsável. É preciso também duas fotos 3×4 e uma pasta modelo 17.