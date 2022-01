Não haverá carnaval de rua em 2022 em solo nilopolitano - Divulgação / PMN

Publicado 06/01/2022 19:48 | Atualizado 06/01/2022 20:05

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis informou, nesta quinta-feira (06/01), que o carnaval de rua no município está CANCELADO, em função do aumento no quadro de transmissão da variante Ômicron, da Covid-19, no Estado do Rio de Janeiro.

O cancelamento do Carnaval de rua reverte uma decisão anterior da Prefeitura de Nilópolis, que inicialmente manteria a festa popular nas vias nilopolitanas.