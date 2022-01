Os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde estão buscando atrair os estudantes para o EJA em vários pontos da cidade - Divulgação / PMN

Publicado 06/01/2022 20:15 | Atualizado 06/01/2022 20:30

Nilópolis - Um grupo de profissionais da Secretaria de Educação de Nilópolis iniciou um "chamamento público" para atrair ex-estudantes com 15 anos ou mais, sejam jovens, adultos ou idosos. A ideia é fazer com que esse grupo retorne as salas de aulas, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). O trabalho tem sido feito em filas de bancos, lotéricas, postos de saúde e escolas da rede municipal de ensino do município.Além disso, professores e outros servidores da área realizam a ‘busca ativa’ de alunos que já fizeram a inscrição e abandonaram as salas de aula. “ A busca ativa é constante, promovida durante todo o ano. Falamos com os parentes de pessoas que pararam de estudar quando estão no colégio, realizamos o projeto Supera, no final de semana, para atrair os alunos que faltam durante a semana”, afirmou Renata Macedo, que integra a Coordenação da EJA com Carla Andrea Mauler, Cláudia Araújo e Andréia Sheila Gomes.Na rede municipal de Nilópolis, a EJA abarca o Ensino Fundamental. “Com o endereço e o telefone dos alunos cadastrados, vamos com o carro da Secretaria até a residência deles. Muitos largaram as aulas durante a pandemia porque ficaram desempregados e buscaram trabalho temporário em empresas de aplicativos de entrega, por exemplo”, citou Carla Andrea Mauler.Edinéia Souza Alves, 71 anos, concluiu o ensino fundamental no EJA há 21 anos. “Eu terminei o 9º ano e comecei o 1º ano do ensino médio no colégio Mário Quintana. Infelizmente tive que parar e fui trabalhar como cuidadora de idosos. Meu sonho era estudar enfermagem”, relatou a senhora moradora do Centro. Ela atualmente toma conta dos netos.Em 2020, profissionais da educação distribuíram panfletos sobre a inscrição no EJA em feiras livres da cidade. A equipe já se preparou para repetir a ação na feira livre da Avenida Mirandela, dia 30 de janeiro, a partir das 9h. A ideia é montar uma barraca na altura das Lojas Americanas para divulgar o EJA e também fazer a matrícula na hora para quem quiser.