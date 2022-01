A ocorrência com os presos e todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 20º BPM

A ocorrência com os presos e todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP Divulgação / 20º BPM

Publicado 09/01/2022 16:53 | Atualizado 09/01/2022 16:59

Nilópolis - Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam dois criminosos, na tarde deste sábado (08/01), na Rua Beira Rio, no bairro de Olinda, em Nilópolis. Na ação, os agentes apreenderam ainda no patrulhamento na via, após a prisão, 01 Pistola Taurus 40mm, munições, farta quantidade de drogas e rádios transmissores.

A ocorrência com os presos e todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).



MATERIAL APRENDIDO:

01 PISTOLA TAURUS 840 CAL. 40

01 CARREGADOR CAL. 40



05 MUNIÇÕES CAL. 40



02 RÁDIOS TRANSMISSORES



53 PINOS DE COCAÍNA



57 TROUXINHAS DE MACONHA