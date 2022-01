A Prefeitura de Nilópolis oferece aos contribuintes 10% de desconto para o pagamento de cota única, se quitados até dia 31 de janeiro. Há ainda a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes, porém sem desconto - Divulgação / PMN

Publicado 10/01/2022 17:49 | Atualizado 10/01/2022 17:50

Nilópolis - A Secretaria de Fazenda de Nilópolis já está imprimindo a cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Essa é uma das opções para facilitar o pagamento do tributo pelo contribuinte nilopolitano. Basta comparecer na sede da prefeitura, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h as 17h.

Para quem preferir pagar via internet, eles estão disponíveis no link www.nilopolis.rj.gov.br/iptudigital . Os carnês físicos do IPTU começaram a ser distribuídos nas residências pelos Correios nesta segunda-feira (10/01).

A Prefeitura de Nilópolis oferece aos contribuintes 10% de desconto para o pagamento de cota única, se quitados até dia 31 de janeiro. Há ainda a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes, porém sem desconto.

O valor arrecadado com o pagamento dos contribuintes é destinado para obras de infraestrutura como asfalto, saneamento, educação, saúde, segurança e outros investimentos no município.

A Prefeitura de Nilópolis está localizada na rua Pedro Álvares Cabral, nº 305, centro.