Um dos pontos de táxis no Centro, de Nilópolis. O aplicativo está disponível tanto para profissionais quanto para usuários do serviço - Divulgação / PMN

Publicado 11/01/2022 12:05 | Atualizado 11/01/2022 12:26

Nilópolis - Taxistas que moram e têm ponto em Nilópolis não podem perder a oportunidade de se cadastrar no aplicativo "Táxi-Rio Cidades", agora disponível na cidade tanto para profissionais quanto para usuários do serviço. A Prefeitura do Rio de Janeiro e de Nilópolis assinaram um Acordo de Cooperação Técnica para disponibilizar o uso do aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente pelos passageiros e pelos taxistas das lojas play store (sistema móvel Android) ou app store (sistema iOS).

Francisco José Vieira, 60 anos, é motorista de táxi há 11 anos e tem ponto na Avenida Mirandela, no Centro. “Esse aplicativo vai facilitar nosso trabalho, a tendência é melhorar. Teremos condições agora de competir com outros aplicativos de transporte. Vim me cadastrar porque os colegas me avisaram”, contou ele, que tem dois filhos, uma neta, e já trabalhou como bancário, em construção naval e no comércio.



Francisco José Vieira, de 60 anos, é motorista de táxi há 11 anos e tem ponto na Avenida Mirandela, no Centro, e irá aderir ao aplicativo Divulgação / PMN

Luciano Moraes Sett, diretor administrativo da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos (SEMUCIDH), responsável pelo cadastramento dos profissionais, explicou a um servidor como salvar as informações de Francisco no sistema. “Ele veio aqui, preencheu as informações trazendo cópia da autonomia, do documento do veículo (CRLV), da CNH e do comprovante de residência. Depois disso, colocamos todos os dados no sistema e tiramos uma foto do motorista”, enumerou Luciano.

Segundo o Secretário de Cidadania e Direitos Humanos, Renato da Van, este convênio firmado pela Prefeitura de Nilópolis disponibilizou um novo recurso para os taxistas. “Agora, eles podem competir com os motoristas de aplicativo em pé de igualdade. Peço que a categoria fique atenta ao calendário que será divulgado em breve, para que possam se cadastrar e ajudar a desenvolver uma nova cultura de corridas de táxi no município”.



Um novo chamamento para inscrições de interessados será lançado em breve, para atender os taxistas que ainda não puderam se registrar. Assim como o do profissional, o cadastramento do usuário também é simples. “ Ele só precisa baixar o aplicativo da loja do sistema Android ou do sistema iOS. Daí faz um cadastramento rápido, informa o e-mail ou o celular para receber o código de verificação”, afirmou o diretor administrativo.



Os veículos registrados no Táxi Rio Nilópolis podem levar passageiros para qualquer cidade sem a cobrança da tarifa dinâmica (valor mais alto recebido quando há alta demanda). As cidades de Miguel Pereira e Maceió, esta última localizada na região Nordeste, já aderiram também ao convênio, além de Nilópolis. Taxistas destas cidades podem transportar passageiros de Nilópolis ou trazê-las, sem custo adicionou. No caso de municípios que não assinaram o acordo, o taxista pode levar, mas não pode trazer o usuário de volta usando o aplicativo.



O aplicativo está disponível em Nilópolis tanto para profissionais quanto para usuários do serviço Divulgação / PMN Luciano Sette simulou no aplicativo uma viagem de Nilópolis a São Paulo. Pelo aplicativo Táxi-Rio, a passagem custaria R$ 832,00, uma economia de 20% em relação à tarifa comum que valeria R$ 1.040,00. Ele revelou que taxistas interessados devem ficar de olho em um novo calendário de cadastramento que será disponibilizado na segunda quinzena de janeiro.