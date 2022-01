É necessário apresentar a xerox dos documentos do aluno - Divulgação / PMN

Publicado 11/01/2022 23:49 | Atualizado 11/01/2022 23:59

Nilópolis – Os alunos da rede municipal de ensino de Nilópolis e seus responsáveis, precisam ficarem atentos ao prazo de confirmação da matrícula para 2022, que termina nesta sexta-feira (14/01). Caso não seja feito, o candidato perderá a vaga. A matrícula deve ser efetivada na creche ou na unidade escolar contemplada. O horário de atendimento nas escolas é das 8h às 15h.

É necessário apresentar a xerox destes documentos do aluno: certidão de nascimento, comprovante de residência, caderneta de vacinação, CPF, carteira do SUS, além de RG e CPF do responsável.

É preciso também duas fotos 3x4 e uma pasta modelo 17.