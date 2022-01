O preso também é suspeito de ter praticado os crimes em Campo Grande e na Barra da Tijuca - Divulgação / Polícia Civil

O preso também é suspeito de ter praticado os crimes em Campo Grande e na Barra da TijucaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 14/01/2022 18:11 | Atualizado 14/01/2022 18:12

Nilópolis - Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) prenderam, nesta sexta-feira (14/01), um homem acusado de roubar motoristas de aplicativo no município de Nilópolis. Ele foi localizado no bairro de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

O bandido estava sendo procurado desde outubro do ano passado, após registro de ocorrência de diversas vítimas. Após levantamento de informações do Setor de Inteligência da delegacia, os agentes monitoraram e localizaram o criminoso.

Segundo os policiais, o autor foi reconhecido em vários roubos a motoristas de aplicativo em Nilópolis. Ele também é suspeito de ter praticado os crimes em Campo Grande e na Barra da Tijuca, na Zona Oeste carioca.

De acordo com a 57ª DP, o criminoso tem passagens pela polícia por roubo a pedestre e a motoristas de aplicativos.