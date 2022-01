O equipamento, encontrado por detector de metais, estava quebrado e coberto por asfalto há uma década - Divulgação / Águas do Rio

Publicado 17/01/2022 13:35

Nilópolis - Cerca de 2 mil moradores do bairro Santos Dumont, em Nilópolis, hoje têm mais água na torneira. Equipes da concessionária Águas do Rio localizaram um registro que estava quebrado e perdido há mais de 10 anos. O equipamento, que estava coberto por camadas de asfalto na Rua Vicente Celestino, foi encontrado por detectores de metais e agora funciona 24 horas. A descoberta da peça faz parte de um plano de estudo geográfico da concessionária na Baixada Fluminense, com o objetivo de melhorar o abastecimento da Baixada Fluminense.

De acordo com o coordenador operacional da concessionária em Nilópolis, Aislan Miossi, o registro quebrado era um dos motivos para a baixa pressão na rede da região.



“Nós analisamos os cadastros e mapas do sistema de distribuição de água existentes e, baseados em nossa experiência, realizamos sondagens com detectores de metal. O registro foi localizado e estava há cerca de 60 cm de profundidade, com a comporta quebrada, o que obstruía a passagem da água, prejudicando de forma crítica o fornecimento”, relata Aislan.



A equipe operacional da Águas do Rio realizou os reparos e a desobstrução do registro, que passou a operar 24 horas por dia e agora faz parte do cadastro georreferenciado que a empresa está elaborando. O diretor executivo na Baixada, Vitor Hugo Gabriel, acrescenta que outros estudos estão sendo realizados para melhorar o abastecimento no bairro Santos Dumont.

“A descoberta desse registro e a liberação do fluxo na água na rede foi muito importante. Aproveitamos para iniciar a setorização desse trecho, ou seja, mapear a área de influência desse registro e acompanhar a vazão e os níveis de pressão que chegam aos imóveis. Dessa forma podemos identificar e corrigir alterações como perdas de água no sistema. Vamos continuar promovendo melhorias como esta, que resultam em avanços no saneamento básico e na qualidade de vida dos cidadãos da Baixada Fluminense”, afirma Vitor Hugo.



A missão de promover vidas mais dignas e saudáveis com o acesso à água potável tem sido percebida pelos moradores da região. Desde que o fornecimento foi regularizado, Rafael Salgado parou de usar a bomba na sua residência.



“Antes eu precisava comprar água e ligar a bomba. Não imaginávamos que esse serviço poderia mudar a nossa rotina de uma maneira tão positiva. Agradeço à empresa pelo rápido retorno”, elogiou Rafael.