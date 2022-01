A ação aconteceu no momento em que os agentes faziam o patrulhamento pela via estadual e tiveram a atenção voltada para o assaltante em atitude suspeita - Divulgação / 20º BPM

A ação aconteceu no momento em que os agentes faziam o patrulhamento pela via estadual e tiveram a atenção voltada para o assaltante em atitude suspeitaDivulgação / 20º BPM

Publicado 17/01/2022 18:36 | Atualizado 17/01/2022 18:39

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam, na tarde desta segunda-feira (17/01), na Via Light, em Nilópolis, um assaltante conhecido como “Bombinha” que praticou diversos roubos no município vizinho de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense. Com o homem, foram apreendidos oito celulares e três relógios roubados, além de uma réplica de arma.

A ação aconteceu no momento em que os agentes faziam o patrulhamento pela via estadual e tiveram a atenção voltada para o assaltante em atitude suspeita. Após a abordagem, “Bombinha” estava com uma mochila com diversos produtos frutos de assaltos. O homem informou que era oriundo do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Outro fato chamou a atenção dos policiais militares. O assaltante estava com uma tornozeleira eletrônica, após ter cumprido 10 anos no sistema prisional e estava há três meses em liberdade.



A ocorrência com o preso e todo material apreendido foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).



MATERIAL APREENDIDO

1 Simulacro de arma de fogo



8 Telefones celulares



3 Relógios



1 Mochila com pertences de higiene pessoal