Publicado 18/01/2022 23:00 | Atualizado 18/01/2022 23:03

Nilópolis - A Secretaria de Saúde de Nilópolis inicia nesta quarta-feira (19/01) a vacinação infantil contra a Covid-19. Inicialmente o município vacinará as crianças com comorbidades de 5 a 11 anos. O calendário de vacinação será dividido por sexo em dois dias. A Prefeitura informou que com a chegada de mais doses prosseguirá com o calendário por ordem decrescente de idade.



A aplicação será de 9h às 16h, em um ponto exclusivo para vacinação infantil. O Complexo de Saúde Dr. Jorge David, na Rua Senador Fernando Mendes, s/n, próximo ao Clube Nilopolitano.



Além da presença do responsável, é preciso documento da criança, comprovante de residência, cartão de vacinação, laudo médico de comorbidades e autorização do responsável feita na hora.



As 850 doses destinadas para o município chegaram na manhã do último sábado (15/01).

Comorbidades



Hipertensão arterial, diabetes, doenças hepáticas, cardiopatias, obesidade, câncer, doenças reumáticas, sequelas de AVC, paralisias cerebral e infantil, amputação de membros.



Calendário de vacinação infantil - Nilópolis



Quarta-feira (19/1) - 9h às 16h: Meninas de 5 a 11 anos com comorbidade

Quinta-feira (20/1) - 9h às 16h: Meninos de 5 a 11 anos com comorbidade