O governador Cláudio Castro fez o anúncio de pacote de obras no Parque GericinóVanício Santos/ PMN

Publicado 19/01/2022 13:25 | Atualizado 19/01/2022 13:32

O prefeito Abraãozinho ao lado do governador Cláudio Castro Vanício Santos/ PMN

O governador Cláudio Castro recebeu uma escultura de madeira com a reprodução de uma foto sua Vanício Santos/ PMN

Nilópolis – O governador Cláudio Castro (PL) anunciou, na tarde desta terça-feira (18/01), um conjunto de obras no valor de R$ 78 milhões, liberados pela Secretaria das Cidades, para o município de Nilópolis. O prefeito Abraãozinho (PL) recepcionou o governador no Parque Gericinó. As obras serão realizadas em bairros do 1º e 2º distritos nilopolitanos.Mais de 10 encostas, que se tornam perigosas após chuvas intensas, terão obras de contenção. Além disso, reforma de praças, de calçadões, de vias e passarelas estão previstas no cronograma de atividades. O governador comunicou também a vinda, em breve, do Programa Segurança Presente na cidade. Ele permite que ex-integrantes das forças armadas e policiais militares prestem serviços às prefeituras.“A liberação desse dinheiro significa a realização de obras que, sem a ajuda do governo, não teríamos chances de serem executadas. Com essa parceria, nosso município terá a garantia da melhora na segurança para população, obras e reformas nos parques, calçadões, praças, nas encostas e passarelas”, afirmou o prefeito, que ainda recebeu emocionado uma placa do governador, em homenagem ao seu tio e ex-prefeito da cidade Farid Abrão, falecido recentemente, vítima de Covid-19.Em retribuição, o prefeito chamou a diretora do CEI Celso Duarte, Carla Pires, para passar às mãos de Castro uma escultura de madeira com a reprodução de uma foto sua.