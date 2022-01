Luiza Pacheco, de 5 anos, foi a primeira criança vacinada em Nilópolis. A imunização foi acompanhada pelo prefeito Abraãozinho e a vice-prefeita Flávia Duarte - Divulgação / PMN

Luiza Pacheco, de 5 anos, foi a primeira criança vacinada em Nilópolis. A imunização foi acompanhada pelo prefeito Abraãozinho e a vice-prefeita Flávia DuarteDivulgação / PMN

Publicado 19/01/2022 17:59 | Atualizado 19/01/2022 18:10

A vacinação continua nesta quinta-feira (20/1) para meninos de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiências Divulgação / PMN

Luiza Pacheco, após a vacinação recebeu um diploma de bravura do prefeito Abraãozinho e da vice-prefeita Flávia Duarte Divulgação / PMN

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis iniciou, nesta quarta-feira (19/01), a vacinação infantil contra a Covid-19 para crianças de 5 aos 11 anos de idade com comorbidades e deficiências. A imunização está acontecendo no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, no Centro. A Secretaria Municipal de Saúde criou um ambiente lúdico para atrair os menores. Personagens famosos, como, a Frozen, e palhaços atraíram os olhares da criançada. Luiza Pacheco, de 5 anos, foi a primeira criança vacinada. O início da vacinação infantil contou com as presenças do prefeito Abraãozinho (PL) e da vice-prefeita Flávia Duarte (PL), que presentearam a menina com pirulitos e um diploma de bravura.Thayane Pacheco, 21, respirou aliviada com sua filha Luiza, portadora de paralisia cerebral. "Estou muito esperançosa por ela estar sendo vacinada, porque ela tem muitos problemas respiratórios, teve pneumonia no ano passado e eu estava com muito medo que acontecesse alguma coisa com ela e a vacina sair agora é um alívio. Estou muito feliz".Abraãozinho acompanhou de perto a vacinação das crianças. "Pedimos aos pais que tragam seus filhos. Se tiverem alguma dúvida, que consultem um pediatra para que não deixem de vacinar seus filhos para que eles possam também estar imunizados contra essa doença que vem mudando a vida de todo mundo".A alegria da Maria Luiza Pierre, de oito anos, contagiou quem estava presente no local. O orgulho estampava felicidade no olhar pela bravura de se imunizar. "Eu estou muito feliz, não chorei na hora da vacina", contou. Sua mãe, Jeane Pierre, estava emocionada. "É muita emoção, Como eu disse na sala de vacina, ela era a única na minha casa que não estava vacinada e é uma conquista, a vacina é importante para todo mundo".A Secretaria do Estado de Saúde divulgou que recebeu 93.500 doses de vacina Pfizer infantil, que serão distribuídas para os municípios da região metropolitana. "A gente já teve uma notícia boa da Secretaria do Estado, vamos conseguir vacinar todas as crianças dessa faixa etária", salientou secretária de Saúde, Lenise Monteiro, que também fez um pedido. "É importante demais que o responsável traga o seu filho de 5 a 11 anos para se vacinar, para se imunizar, para que a gente consiga vencer essa luta contra a Covid".A vacinação continua nesta quinta-feira (20/1) para meninos de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiências. Para vacinar, basta ir no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, na rua Senador Fernando Mendes, s/n.Comprovante de residência, cartão de vacinação, documento da criança e autorização do responsável.Hipertensão arterial, diabetes, doenças hepáticas, cardiopatias, obesidade, câncer, doenças reumáticas, sequelas de AVC, paralisias cerebral e infantil, amputação de membros.Quinta-feira (20/1) - 9h às 16h: Meninos de 5 a 11 anos com comorbidade e deficiências.