A imunização dos menores está sendo feita no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, no Centro - Divulgação / PMN

Publicado 20/01/2022 22:09 | Atualizado 20/01/2022 22:11

Nilópolis - A Secretaria de Saúde de Nilópolis vacina, nesta sexta-feira (21/01), contra a Covid-19, meninas de 11 anos sem comorbidades e realiza repescagem para meninos e meninas de 5 a 11 anos com comorbidade e deficiências. Nesta quinta-feira (20/01), os meninos com comorbidade foram vacinados. A imunização dos menores está sendo feita no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, no Centro.

Documentação

Comprovante de residência, cartão de vacinação, documento da criança e autorização do responsável.

Comorbidades

Hipertensão arterial, diabetes, doenças hepáticas, cardiopatias, obesidade, câncer, doenças reumáticas, sequelas de AVC, paralisias cerebral e infantil, amputação de membros.

Para vacinar, basta ir no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, na rua Senador Fernando Mendes, s/n, no Centro.

Sexta-feira (21/1) - 9h às 16h: Meninas de 11 anos sem comorbidades e repescagem para meninos e meninas de 5 a 11 anos com comorbidade e deficiências.