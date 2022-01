A testagem rápida com cotonete o resultado sai após 20 minutos - Divulgação / PMN

Publicado 20/01/2022 22:38 | Atualizado 20/01/2022 23:51

Nilópolis - A Secretaria de Saúde de Nilópolis informou, nesta quinta-feira (20/01), que a taxa de positividade dos testes rápidos para a Covid-19, para detecção de antígeno com swab (cotonete), realizados nos dois polos de atendimento de testagem do município, foi de 31,03% na quarta-feira (19/01). Lenise Monteiro, secretária da pasta, comemorou a queda do percentual, que estava em 56% há uma semana.



Desde o dia 17 de janeiro, a Prefeitura passou a concentrar os exames para detecção da Covid-19 em dois polos: a quadra da Escola Municipal Jorge Deocleciano de Oliveira, no Centro, e no ginásio do Centro de Eventos, no bairro Frigorífico. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30, com distribuição de senha até 15h.



A testagem rápida com cotonete começou no dia 12 de janeiro e o resultado sai após 20 minutos. Ele é indicado para quem tem síndrome gripal (dores de cabeça, febre e congestão nasal).



Os testes são realizados por enfermeiros e técnicos de enfermagem que receberam treinamento durante dois dias para a realização dos exames. Além desse, a rede dispõe do teste do dedinho (rápido), indicado para pessoas com sintomas leves.



Em casos em que haja necessidade de realizar o sequenciamento genético com carga viral, a Secretaria dispõe também do RT-PCR swab (também com cotonete). O resultado sai em 48 horas.



Os exames só são feitos em pacientes com sintomas, que tiveram contato com quem apresentou resultado positivo para Covid-19 ou receberam encaminhamento do médico para fazer o teste.



Campanha de vacinação



A campanha de vacinação continua nos postos de saúde da rede municipal. Desde o início da aplicação da vacina, a porcentagem da população vacinável imunizada com a primeira dose é de 91%, segunda dose 72% e terceira dose 49%.



Pontos de vacinação:

De segunda a sexta-feira (17/1 a 21/1) - 9h às 16h

Posto Central, Paiol, Cabral, Novo Horizonte



Endereço dos locais de vacinação



Posto Central

Rua João Pessoa 1530 Centro. Tel.: 2691-2257



Posto Novo Horizonte

Rua Dr. Mario Valadares, sem número, Novo Horizonte



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral



Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol



Imunização de crianças



Sexta-feira (21/1) - 9h às 16h: Meninas de 11 anos sem comorbidades e repescagem para meninos e meninas de 5 a 11 anos com comorbidade e deficiências.



Serviço - Testes Rápidos



E.M. Jorge Deocleciano de Oliveira

Rua João Pessoa, 1655, Centro



Ginásio do Centro de Eventos

Rua Carmela Dutra, sem número, Frigorífico



Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, com distribuição de senha até 14h.