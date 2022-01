O professor Cláudio Estevam faz reserva com águas da chuva - Reprodução

Publicado 21/01/2022 12:13 | Atualizado 21/01/2022 12:16

Nilópolis – Moradores do bairro Santos Dumont, em Nilópolis, andam bem insatisfeitos com a atuação da concessionária Águas do Rio. O Dia/Cidades Nilópolis recebeu muitas reclamações de nilopolitanos da área. Segundo os munícipes, a irregularidade na falta de água se arrasta por cerca de dois meses. Na Travessa Três Poderes, uma via com 20 casas, os moradores precisam de desdobrar para conseguir o abastecimento de água.

Cisterna dos moradores seguem vazias Reprodução “Apesar da divulgação de propagandas por parte da Águas do Rio, nós moradores continuamos com diversos problemas no abastecimento da rua. Aqui continuamos com os mesmos problemas (abastecimento irregular). Tem pessoas que recebem água, nas casas iniciais da rua e no final tem gente sem água desde setembro. Duas famílias já abriram poço artesiano. Muitos já pediram para trocar a tubulação e ampliar a "entrada" da água”, destaca o professor Cláudio Estevam.

Caixa de Água na casa da dona Cíntia. Desde novembro não conseguem encher. A família de 6 pessoas tem de economizar, constantemente Reprodução Ainda segundo Cláudio, várias reclamações já foram feitas junto a concessionária. Além dos poços artesianos, os moradores estão tendo que apelar para a captação das águas das chuvas para compensar a falta de abastecimento. "A Águas do Rio está dizendo que vai resolver, mas desde o final de dezembro eles só trocam os hidrômetros. Cada um diz uma coisa. Já tenho várias reclamações, e os outros moradores também. A coisa começou a ficar complicada depois daquele fechamento da Estação Guandu, em novembro”, ressalta o professor.

Cláudio Estevam afirma que falta uma informação mais precisa da concessionária na solução dos problemas de falta de água, no bairro Santos Dumont.

“Uns dizem que eles diminuíram a pressão da água, eles falam que era um registro quebrado, outros que a tubulação de mais de 30 anos precisa ser ampliada”, conclui.

Na Travessa Três Poderes alguns casos de moradores chamam atenção. Dona Cíntia, que mora com seis pessoas, não consegue encher sua caixa d´água desde o mês de novembro. Na casa 11, Dona Rosana, utiliza tambores para captar água de chuva. E ainda se vê forçada a usar uma bomba hidráulica para puxar água, e consequentemente aumentar o seu consumo de energia elétrica.

A Águas do Rio, em nota, informou que estudos de aperfeiçoamento já estão sendo elaborados para melhorar o abastecimento de água na região, especialmente no verão, quando o consumo aumenta. A concessionária está à disposição 24 horas por dia, através do 0800 195 0 195, que funciona para ligações e mensagens via WhatsApp.