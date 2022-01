A imunização dos menores está sendo feita no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, no Centro - Divulgação / PMN

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis vacinará contra a Covid-19, neste sábado (22/01), meninas e meninos de 11 anos e também promoverá repescagem para as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente. A vacinação será das 9h às 12h, no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, na rua Senador Fernando Mendes, s/n, próximo ao Clube Nilopolitano, no Centro.



Além da presença do responsável, é necessário CPF da criança ou cartão do SUS, comprovante de residência do responsável e autorização do responsável feita na hora.



No caso das crianças com comorbidades, é preciso apresentar um laudo médico.