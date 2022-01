A imunização dos menores está sendo feita no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, no Centro - Divulgação / PMN

A imunização dos menores está sendo feita no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, no CentroDivulgação / PMN

Publicado 24/01/2022 10:32 | Atualizado 24/01/2022 10:33

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis promove a vacinação de crianças de 10 e 11 anos nesta segunda-feira (24/01). Será oferecida também a repescagem para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiência permanente. Na sexta-feira (21/01), a Secretaria de Saúde aplicou imunizantes da Pfizer infantil em meninas de 11 anos. A vacinação será no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, na rua Senador Fernando Mendes, s/n, próximo ao Clube Nilopolitano, das 9h às 16h.



Alexander Sandrini, morador de Nilópolis, é pai da Luana Sandrini, de 11 anos, imunizada na campanha. Alexander afirmou que a filha estava bastante animada e que a vacina é um ótimo passo para as crianças voltarem à escola com segurança e ressaltou também a importância de proteger as crianças. “A vacina é importante para quem recebe e para ajudar a proteger aqueles que ainda não receberam. Fazendo a nossa parte podemos melhorar toda essa situação”.



Documentação



Comprovante de residência, cartão de vacinação, CPF ou cartão do SUS e autorização do responsável.



Comorbidades



Hipertensão arterial, diabetes, doenças hepáticas, cardiopatias, obesidade, câncer, doenças reumáticas, sequelas de AVC, paralisias cerebral e infantil, amputação de membros.



Campanha de vacinação



Os responsáveis devem lembrar que a campanha de vacinação continua nos postos de saúde da rede municipal. Desde o início da aplicação da vacina, a porcentagem da população vacinável imunizada com a primeira dose é de 91%, segunda dose 72% e terceira dose 49%.



Pontos de vacinação:



De segunda a sexta-feira (24/1 a 28/1) - 9h às 16h

Postos Central, Paiol, Cabral, Novo Horizonte



Endereço dos locais de vacinação



Posto Central

Rua João Pessoa 1530, Centro. Tel.: 2691-2257



Posto Novo Horizonte

Rua Dr. Mario Valadares, sem número, Novo Horizonte



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral



Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol