Serão oferecidas 394 vagas em diversas áreas, com exigência de nível fundamental, médio ou superior, para convocação imediata e também cadastro de reserva - Divulgação / PMN

Serão oferecidas 394 vagas em diversas áreas, com exigência de nível fundamental, médio ou superior, para convocação imediata e também cadastro de reservaDivulgação / PMN

Publicado 16/02/2022 16:16 | Atualizado 16/02/2022 16:19

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis tornou público, nesta quarta-feira (16/02), a primeira retificação das instruções e as regras do novo concurso público. Serão oferecidas 394 vagas em diversas áreas, com exigência de nível fundamental, médio ou superior, para convocação imediata e também cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.212,00 a 2,065,22 e a previsão das provas é 26 de junho (nível superior), 3 de julho (nível médio) e 10 de julho (nível fundamental). E o vencimento mensal para o cargo de oficineiro passa a ser de R$ 1.212,00. A inscrição abriu no dia 7 de fevereiro e vai até 18 de março.O edital já está disponível no site do Instituto Nacional de Avaliação (INA), responsável pelo certame. INA: https:/ portal.ian.org.br e também no site da Prefeitura www.nilopolis.rj.gov.b r, na aba concursos e oportunidades. A Secretaria de Saúde necessita de motorista, oficineiro e cuidador de saúde, enquanto a Secretaria de Educação abre vagas para setores variados, entre eles, intérprete de libras, professor I de Educação Infantil ao 5º ano, Professor III (português, matemática e outros) psicopedagogo, nutricionista, orientador educacional e pedagógico.A taxa de inscrição é de R$65 (fundamental), R$ 85 (ensino médio e técnico) e R$110 (ensino superior). É necessário ser brasileiro nato ou naturalizado, ter mais de 18 anos, ter a escolaridade exigida no momento da admissão, estar em dia com as obrigações militares (homens), ser eleitor e estar em dia com a Justiça Eleitoral, ter o CPF registrado e aptidão física e mental.