Quem quiser ajudar pode doar alimentos, roupa, água, material de higiene e limpeza em vários pontosDivulgação / PMN

Publicado 16/02/2022 15:49 | Atualizado 16/02/2022 18:52

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis está arrecadando doações para os petropolitanos depois das fortes chuvas que destruíram boa parte da cidade de Petrópolis, nesta terça-feira (15/02), e vitimaram até o momento, mais de 70 pessoas. Quem quiser ajudar pode doar alimentos, roupa, água, material de higiene e limpeza nos seguintes pontos: Paço Municipal, sede da Secretaria de Meio Ambiente no Parque do Gericinó, Casa da Mulher e escolas municipais.



Serviço:

Paço Municipal – Rua Pedro Álvares Cabral, 305, Centro

Segunda a sexta-feira, 9h às 17h



Parque do Gericinó - R. Antônio João Mendonça, s/n, Nossa Senhora de Fátima

Todos os dias



Casa da Mulher Nilopolitana – Rua Antônio João Mendonça, 65, Centro

Segunda a sexta-feira, 9h às 17h



Escolas Municipais



Segunda a sexta-feira, 9h às 17h



CEI Celso Duarte

Parque Natural do Gericinó, s/n, Nossa Senhora de Fátima



CEI Dona Pequetita

Rua Damásio Batista, s/n, Cabral



CEI Isaura da Costa Sá Coelho

Rua Fagundes Varela, 645, Nova Cidade



CEI Maria Luíza Palmares

Rua José Couto Guimarães, 1410, Olinda



CEI Nelson Abrahão David

Rua Coronel França Leite, 1317, Cabral



CEI Regina Sessim

Travessa Campos Sales, 446, lote 46, Nova Cidade



CIEP 028 Silvestre David da Silva Cabana

Rua José do Couto Guimarães, s/n, Olinda



CIEP 136 Professora Stella de Queiroz Pinheiro

Estrada Dr. Rufino Ferreira, s/n, Centro



CIEP 186 Novo Horizonte

Rua João da Mata Peixoto, 579, Novo Horizonte



Creche Elizabeth de Barros Batista

Rua Olga Hermont, s/n, Tropical



Creche Maria das Dores Ribeiro

Rua Sofia, 79, Nossa Senhora de Fátima



Creche Natércia Rosa

Rua General Olímpio da Fonseca, s/n, Paiol



Creche Rubens da Gama Menezes

Rua João Evangelista de Carvalho, 1661, Centro



Escola Municipal Jorge Deocleciano de Oliveira

Rua João Pessoa, 1655, Centro



Escola Municipal Maria da Conceição Cardoso

Av. Rio Branco, 414, Nova Cidade



Escola Municipal Vereador Orlando Hungria

Estr. Sen. Salgado Filho, 388 – Olinda



Escola Municipal Paul Harris

Rua Coronal França Leite, 1317, Cabral



Escola Municipal Margarida Fernandes Sabino

Rua Vereador Francisco Nunes, 284, Olinda



Escola Municipal Consuelo Estruc Silva

Rua Major Leite de Castro, 56, Paiol de Pólvora



Escola Municipal José D`Alessandro

Rua Carlos Alves de Oliveira, 1157, Cabuís



Escola Municipal Ribeiro Gonçalves

Rua Júlio Berkowitz, 978, Cabuís



Escola Municipal Coronel Antônio Benigno Ribeiro

Rua Roldão Gonçalves, 305, Cabral



Escola Municipal Professora Edyr Ribeiro

Rua Maria da Glória Baltar, s/n, Nova Cidade



Escola Municipal Companheiros de Maryland

Rua Santos Dumont, s/n.



Escola Municipal Dr. Nilo Peçanha

R. Adolfo Bergamine, 8, Novo Horizonte



Escola Municipal Professor Washington Bittencourt

Rua João da Mata Peixoto, 63, Novo Horizonte





Escola Municipal Sagrado Coração De Jesus

Rua Geraldo Fernandes, 79, Nova Cidade



Escola Municipal De Informática Miguel Abraão

Praça Prefeito Miguel Abraão, 43, Centro



Escola Municipal Antônio Aureliano Medeiros Batista

Rua Deputado Andrade Figueira, s/n, Bairro da Mina