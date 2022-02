O fórum misto permanente reuniu representantes de instituições públicas e da sociedade civil - Divulgação / PMN

Publicado 16/02/2022 18:22 | Atualizado 16/02/2022 18:32

Nilópolis - A Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Nilópolis (SMCDH), por intermédio da Superintendência de Igualdade Racial, realizou nesta terça-feira (15/02), no auditório da OAB Nilópolis, o fórum misto permanente com representantes de instituições públicas e da sociedade civil. O objetivo foi debater a criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e conversar sobre quais instituições poderão participar representando o poder público e sociedade civil.

A próxima reunião do coletivo vai ocorrer no dia 15 de março, quando a Câmara de Vereadores de Nilópolis já deve ter aprovado a lei de criação do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial e a instituição do Fundo Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Depois da instalação do Conselho e do Fundo, o poder municipal poderá receber verbas estaduais e federais para a promoção de políticas públicas nesta área.

O encontro aconteceu na OAB Nilópolis, no Centro - Divulgação

O secretário municipal de Cidadania e Direitos Humanos, Renato da Van salientou a importância da união de todas as instituições ligadas ao tema da igualdade racial e comemorou a grande adesão ao encontro. Superintendente de Promoção de Políticas de Igualdade Racial de Nilópolis, a assistente social Jeanne Pierre afirmou que pretendem fazer contato com todas as instituições religiosas, principalmente as de matriz africana, para que possam ter sua situação legalizada.

A partir do momento que se tornam legais, com estatuto e CNPJ, poderão participar do Conselho e também concorrer em editais municipais, estaduais e federais, além de pleitear incentivos da iniciativa privada. A presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Nilópolis, Liliana Graciano, parabenizou os organizadores do encontro e se dispôs a ajudar o coletivo.

Participaram também da reunião Bárbara Sheldon, superintendente de Cidadania da SMCDH, Davi Arcanjo, integrante do Ilê Axé Omô Oyá Silé junto com Luciana Pereira e Mãe Ciara; Inês Simpliciano, superintendente dos Conselhos, Liliana Graciano, presidente da Comissão de Igualda Racial da OAB Nilópolis.

Estiveram presentes ainda Bruno Agnelo, superintendente de Desenvolvimento Social da Secretaria de mesmo nome, Edilene Armada, também da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, representante do Conselho de Saúde e do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Rio de Janeiro, José Augusto da Silva.

Melchias Silva, da instituição Nova Atitude Afro, mestre Montana, da Escola Municipal de Capoeira Mestre Pastinha; reverendo Salvador Monteiro, presidente da Associação Cultural Beneficente Brasileira e Exterior, Vicente Izaki, contador de estórias integrante da Secretaria Municipal de Educação; Sônia Maria dos Santos, integrante do Ilê Axé Omulu, Regina Célia Borges, da ONG Construir também compareceram.