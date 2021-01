O novo corte de cabelo aliado à mudança comportamental de Marcia, ajudaram a enfermeira a receber uma promoção Imagem Arquivo Pessoal

Por Luciana Guimarães

Publicado 27/01/2021 13:53 | Atualizado 27/01/2021 13:57

Niterói - Quando decidiu que era hora de correr atrás de uma promoção, a enfermeira Marcia Alexandra, moradora do Fonseca, viu que uma renovada na maneira de se vestir e no visual no geral, encurtariam o caminho: "Fiz uma avaliação do que meus empregadores esperavam e de como o cargo em questão avaliaria minha aparência. Cortei o cabelo bem curtinho, investi em terninhos e um estilo mais sério e elegante. Foi um caminho certeiro e consegui a vaga.", ela conta.

A primeira impressão que uma pessoa tem da outra se baseia 55% em sua aparência e ações, 38% em seu tom de voz e 7% na propriedade intelectual, ou seja, no que é falado. Somos extremamente visuais e estamos sempre julgando o outro pela aparência.

E somos apressados também: este julgamento é feito nos primeiros 10 segundos de convivência.

Logo já somos avaliados e avaliamos quanto à classe, situação financeira, personalidade e mais. E esses dados coletados podem gerar uma avaliação positiva ou negativa, podendo ou não refletir a imagem real. É daqui que vem a importância da imagem pessoal: ter conhecimento para saber qual mensagem estamos transmitindo aos outros e certeza de que esta reflete o que somos.

Desde a história de Narciso, da Mitologia Grega, até os nossos dias a visão mais importante sobre si, talvez seja a da própria auto imagem. A imagem pessoal é a visão que se tem de si mesmo, levando em conta vivências passadas, experiências, expectativas futuras e que se tenta passar aos outros, mesmo que seja de maneira inconsciente.

Ferramentas como Instagram com perfis de vidas perfeitas e nada naturais, não ajudam em nada. Nele, as pessoas são lindas, elegantes e magistrais e parece, apenas parece, sem esforço. Não é bem assim.

Muitos desses perfis, principalmente os com milhares de visualizações, já passaram pelo crivo de um profissional especializado em marketing pessoal.

A busca da imagem pessoal ideal (bela) intensificou-se depois dos anos 80, com o crescimento da indústria da cosmética, da proliferação de ginásios, clínicas de estética e com grande estímulo por parte da indústria da moda e da comunicação social, que incentivam a adoção de certos estilos e a construção de uma imagem pessoal segundo os padrões “impostos”.

O ser humano está altamente consciente da importância do aspecto físico na vida quotidiana em termos de felicidade, vida social e profissional. O pulo do gato: a trinca coerência, equilíbrio e harmonia.

A consultoria de imagem monta o quebra-cabeça da teoria, organiza referências e oferece alternativas personalizadas pra cada uma dessas múltiplas pessoas que somos. Apresenta proposta de identidade visual e consequentemente coloca em prática a revitalização do guarda-roupa de cada cliente, na experiência e maldades nas compras e montagem de looks.

Lidando diariamente com famosos e imagem de diferentes empresas e segmentos, Vania Compan é especialista em gerenciamento de crise, marketing pessoal e redirecionamento de imagem.



Seu incrível know-how fez dela a queridinha dos artistas que precisam dar um up na carreira: atuando como Personal Stylist ou Consultora de Imagem e Estilo, ela é a profissional que auxilia na construção de uma imagem marcante. Uma que esteja em sintonia com o estilo de vida, crenças e valores de quem está sendo atendido. Um guarda-roupa funcional, com peças de estilo, que valorizem o corpo e a postura, versáteis e que passam a mensagem certa.

E ela explica: “Imagem é a forma como as pessoas te enxergam, a mensagem que você transmite ao mundo. E autoimagem é a forma como você se enxerga. Como você se posiciona, encara desafios e leva a vida. Um visual equivocado pode causar danos sérios e que com uma boa assessoria, podem ser evitados.”, pontua.

É muito parecido com o que acontece com as empresas: assim como elas deixam marcas e são lembradas, cada pessoa também é lembrada pelos outros e deixa sua marca e, fazer com que essas impressão seja positiva e eficaz é parte da consolidação da imagem pessoal.

Como lidar com essas cobranças e não pisar na bola?

Cuidados pessoais: preocupação consigo mesma, demonstra zelo e autoestima equilibrada, através da maneira como você cuida de seus cabelos, pele e unhas.

Atenção com as roupas: muito mais que a grife da roupa ou roupas caras, o essencial são os cuidados que se demonstra com elas e principalmente se estão adequadas à função exercida dentro de uma empresa ou corporação.



Linguagem corporal: comportamento, gestos e atitudes conseguem transmitir mensagens para as pessoas ao seu redor. O corpo fala!

Organização: principalmente com tarefas e rotina. Quando tudo está em ordem, há minimização de erros e preparo para uma nova tarefa que surgir.

Mas atenção: a imagem pessoal não tem peso sozinha, ela deve ser aliada ao conteúdo, por isso cada passo dado com cuidado e atenção gera bons resultados. Adeque ao seu estilo a imagem que deseja representar e que ela seja fiel a sua personalidade, sempre moderada e adequada às situações diversas, como trabalho, eventos sociais e pessoais.