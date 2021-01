Local foi interditado Imagem Divulgação

Publicado 27/01/2021 13:33

Niterói - O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira (27) e o TCE-RJ fica na Avenida Jansen de Melo, na altura do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BMP).

Parte da fachada do prédio histórico do antigo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), no Centro de Niterói, caiu na calçada. O local foi interditado com fitas de isolamento. Não teve registro de feridos e com o tombamento dos escombros os fios de telefonia e de internet foram arrebentados.



Desde 2015 o prédio está inutilizado e é de responsabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro.



Em apuração…