De acordo com informações de populares o fogo teria sido colocado por um morador de rua Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 12:28 | Atualizado 10/02/2021 12:43

Niterói - A Polícia Civil vai investigar as causas de um incêndio que nesta terça-feira (9), consumiu parte da edificação do antigo Teatro Leopoldo Fróes, no Centro de Niterói. O espaço, que hoje dá lugar a um brechó, está fechado há alguns anos para apresentações artísticas.



O combate as chamas se estendeu ao longo desta madrugada (10), e segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos.

O espaço pertence a Mitra Diocesana e, até o momento, a Arquidiocese de não deu detalhes sobre as causas do incêndio e possíveis prejuízos.

História do Teatro:

O Teatro Leopoldo Fróes está atualmente fechado e fica localizado na Praça da República, Centro de Niterói. Recebeu centenas de eventos culturais nas quatro décadas de sua existência (1967 - 1990). Na década de 1980 vive anos de ouro, com grande papel para lançamento de estrelas da MPB. Em 1990, o teatro fecha para reformas e não mais reabre, tendo sua posse retornado à Mitra Arquidiocesana, no ano seguinte, após batalha judicial. Atualmente, no edifício funcionam algumas atividades ligadas a Mitra. Destaca-se que o teatro foi palco para grupos de teatro infantil, para ensaios de um teatro experimental, além de importante espaço de teatro escola, que evidencia a importância e o papel que o teatro teve para a cultura da cidade.



Fundado inicialmente com o nome de Teatro Alvorada, através do arrendamento em 1967 o Edifício Dom João da Matta, um centro social e assistencial pertencente a Mitra Arquidiocesana de Niterói, que na segunda metade da década de 1960 vê diminuir suas atividades. Após seu fechamento pela polícia política em 1972 e o fim do prazo de arrendamento, a Prefeitura arrenda o prédio, e em 1973, reforma e rebatiza o teatro de Leopoldo Fróes, teatrólogo natural de Niterói.

O teatro permaneceu fechado até outubro de 1973, quando foi reinaugurado, ganhando o nome de Leopoldo Fróes, pelo extinto Instituto Niteroiense de Desenvolvimento Cultural, em 1973. O projeto, elaborado pelo Instituto, aproveitou parcialmente as instalações do Teatro Alvorada.



Foi nesse teatro que nomes da MPB se revelaram, como, Zélia Duncan, Almir Satter e Marcos Sabino. Outros tantos deslancharam sua carreira, como, Zizi Possi, Elba Ramalho, Jards Macalé e Pepeu Gomes. Lá também estiveram peças de teatro com atores renomados, podendo a plateia niteroiense assistir a sucessos como Tudo bem no ano que vem, com Tarcisio Meira e Glória Menezes; Pato com Laranja, estrelado por Paulo Autran; e a primeira montagem de Blue Jeans.



Com grande efervescência cultural da década de 1980, suas instalações estavam sempre necessitando de reparo. Ao longo dos anos, o prédio sofreu com o descaso. Uma obra de grande porte nunca foi feita e as poucas realizadas foram insuficientes.