O I Encontro dos Gestores Públicos de Turismo Fluminense é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Turismo, Turisrio, em parceria com a Prefeitura de Niterói e a Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur) Foto Luciana Carneiro

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 13:48

Niterói - Representantes do turismo do Estado do Rio de Janeiro se reuniram em Niterói, nesta segunda-feira (01), no I Encontro dos Gestores Públicos de Turismo Fluminense. Na Sala Nelson Pereira dos Santos, integrantes do setor debateram e trocaram ideias sobre o futuro do turismo em Niterói e no Estado.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a importância de alavancar este que é um dos principais potenciais do Estado do Rio. Para ele, está no turismo uma das chaves da retomada econômica, com geração de emprego e renda para os cidadãos fluminenses.



“Estamos vivendo um dos momentos mais difíceis dessa geração. Mas é preciso saber que dessa crise vem a oportunidade de tirar do papel uma ação integrada entre os municípios fluminenses. Niterói aposta no turismo como uma das principais atividades para a retomada pós-Covid. Estamos buscando recuperar espaços históricos, como a Ilha da Boa Viagem, investindo no turismo ecológico, fechamos parceria com a Unesco para fortalecer o Patrimônio Cultural e Natural do município. A UFF realiza eventos acadêmicos que movimentam o setor na cidade. Precisamos unir forças para traçar ações integradas”, defendeu.



Ao longo do dia, os gestores participaram de palestras sobre temas como estratégias para captação de recursos por emendas parlamentares federais e apresentação do Programa de Capacitação para a Excelência do Turismo Fluminense pela Escola de Contas do TCE. O secretário de Turismo do Estado, Gustavo Tutuca, apresentou um dossiê de planejamento que destacou o investimento em turismo de proximidade, com ações de divulgação do Estado em São Paulo, Minas Gerais e Brasília e a realização de Fóruns Regionais.



“A Sala Nelson Pereira dos Santos é digna de receber a nata do turismo do Estado do Rio. A tendência é que no momento o viajante procure por destinos próximos, dentro do Brasil. Temos que preparar nosso Estado para a retomada, com a divulgação dos destinos e a produção do calendário. Estou vendo aqui o Guia de Trilhas de Niterói, isso é um produto, uma vocação turística. É o tipo de trabalho que precisamos replicar no nosso Estado”, comentou Tutuca.



O presidente da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), Paulo Novaes, ressaltou os atrativos da cidade e projetou uma cooperação entre os municípios do Rio.



“Estamos muito orgulhosos por Niterói ter sido escolhida para a retomada do turismo, que será tão importante nos pós-pandemia. A parceria entre os municípios fluminenses vai levar o turismo do Estado a outro patamar. Temos muitas potencialidades a explorar”, pontuou.



O I Encontro dos Gestores Públicos de Turismo Fluminense é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Turismo, Turisrio, em parceria com a Prefeitura de Niterói e a Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur).