O bate papo será no 15 de março, às 19hS Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 10:20

Niterói - Carolina Rodriguez e Helena Claro que são produtoras culturais e criados do Cine&Manas, projeto criado em Niterói, vão receber a Helena Solberg, cineasta e diretora do filme 'A Entrevista' e Joyce Pais, crítica de cinema, fundadora do @cinemascope e realizadora do Clube das Diretoras.



Helena Solberg vai conversar sobre sua trajetória como cineasta no Brasil e no exterior, e contar como foi participar de um movimento que trouxe grande repercussão para o cinema brasileiro: “No momento que você está vivendo a história você não sabe que está fazendo história”. É assim que a cineasta de 82 anos, única mulher que dirigiu filmes durante o Cinema Novo, com destaque em meio a grandes nomes como Ruy Guerra, Glauber Rocha e Nelson Pereira, se definia como uma jovem que queria conhecer a si mesma e entender o mundo.



Junto nesse encontro Joyce Pais, jornalista e crítica de cinema, criadora do @cinemascope e do Clube das Diretoras, curso online que aborda as principais obras das mulheres que fizeram/fazem o cinema brasileiro ser o que é.





O bate papo será no 15 de março, às 19hS



A transmissão será ao vivo pelo Canal Manas Produtora, no Youtube.