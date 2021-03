Projeto prevê a doação de 12 laboratórios para ensino prático que estarão espalhados pelas 5 regiões do Brasil, um deles foi inaugurado em Niterói Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 13:16 | Atualizado 12/03/2021 13:18

Niterói - A cidade de Niterói foi a primeira, do Rio de Janeiro, a receber um laboratório de fibra óptica (FTTH/FTTX), instalado pela Huawei, no Campus Centro da UNISUAM, com o objetivo de ofertar cursos de capacitação para a geração NEM-NEM, jovens e adultos que nem trabalham e nem estudam. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Huawei Brasil, PÓLEN - Polo de Inovação e a Associação Comercial Industrial do Estado do Rio de Janeiro – ACIERJ, que foi celebrada nesta sexta-feira, 12, em um evento de inauguração na universidade.



“Hoje, já existe um gap no mercado de profissionais capacitados para atuar na instalação de fibra óptica, utilizados para cobrir demanda de banda larga fixa. Com as novas redes 5G, esta demanda tende a aumentar. Ao mesmo tempo, existe uma parcela de jovens ociosos, que por diversas razões não conseguem se qualificar para atuar no mercado de trabalho. Com esta parceria, que selamos com a UNISUAM e a ACIERJ, estamos, não apenas combatendo o desemprego e dando cursos de alta qualidade para estes jovens, mas também investimento do desenvolvimento da infraestrutura do país”, disse Bruno Zitnick, Diretor de Relações Públicas e Governamentais da Huawei.



Dados do IBGE apontam que a taxa de desemprego entre os jovens é de 29,7%, para tentar mitigar o problema, a Huawei investe em projetos de capacitação de jovens a fim de gerar mão de obra qualificada para atuar no mercado cada vez mais digital. Uma dessas iniciativas são os laboratórios de fibra óptica (ffth/fttx), o projeto prevê a doação de 12 laboratórios para ensino prático que estarão espalhados pelas 5 regiões do Brasil. Um deles foi inaugurado em Niterói, cidade do sudeste do país, conhecida com um grande polo educacional e que está se transformando no grande centro de tecnologia do Rio de Janeiro.



“Estamos atravessando o maior desafio da nossa geração. Nesse momento em que é preciso minimizar o impacto da pandemia, a inovação e o uso de novas tecnologias se tornam ferramentas imprescindíveis na estratégia rumo ao desenvolvimento econômico sustentável e com justiça social. Niterói é a cidade mais inteligente do Estado do Rio, temos expressivos índices de escolaridade e o privilégio de abrigar importantes centros universitários. Toda esta vocação e capital humano precisam, cada vez mais, se transformar em melhorias para a qualidade de vida, sobretudo, daqueles que mais precisam. Esta parceria entre a Unisuam, a Acierj e a Huawei, certamente, se traduzirá em oportunidades para nossos jovens e combustível para nossa retomada”, afirmou Axel Grael, prefeito de Niterói.



Essa sinergia entre os propósitos foi um dos fatores que fez a parceria entre UNISUAM, ACIERJ e Huawei, ser exaltada pelo Reitor da UNISUAM, Arapuan da Motta Netto. “O nosso objetivo, enquanto faculdade com o melhor modelo de transformação social do Brasil, sempre é desenvolver todos os locais onde estamos inseridos, economicamente e, é claro, por meio da nossa rede acadêmica. Nesse contexto, um dos pontos que fazemos questão de fortalecer é a conexão entre os parceiros da UNISUAM e a população local, já fazemos isso no Rio e agora vamos replicar esse modelo em Niterói com o apoio da ACIERJ, do Pólen, nosso polo de inovação, e da Huawei”, disse Arapuan.



Os cursos que acontecerão nos laboratórios da Huawei serão desenvolvidos e ministrados pela ACIERJ e a UNISUAM, e visam atender mercado de tecnologia e inovação em ascensão na região. “A ACIERJ, tradicionalmente, une os empresários e poder público da cidade buscando um consenso e novas perspectivas que possam gerar emprego, renda e alavancar a economia. Com a pandemia o cenário econômico em todo mundo mudou, em Niterói não seria diferente. A cidade tem um mercado extremamente promissor, foi apontada por diversas instituições como um dos melhores municípios do Brasil, com população acima de 100 mil habitantes, para investimentos. Isso é inegável. É um município com muito potencial para investidores, e a instalação de um laboratório de fibra óptica na Unisuam é prova disso. Niterói está pronta para absorver novas ideias e tecnologias empresariais de diversas áreas distintas e estamos orgulhosos de poder contribuir com este projeto”, celebrou o Presidente da ACIERJ, Luiz Paulino Moreira Leite.



O evento de inauguração do laboratório aconteceu no Campus Centro – Unisuam, com poucas pessoas e respeitando todas as medidas e protocolos de segurança sanitária. Entre os participantes estiveram Bruno Zitnick, Diretor de Relações Públicas e Governamentais da Huawei, Luis Queirós, diretor regional da Huawei Brasil e Luiz Paulino de Carvalho Moreira Leite, Presidente da ACIERJ.



