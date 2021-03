Carro foi parar dentro do canal Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 09:19

Niterói - Na noite desta sexta-feira (12), após uma dois veículos se chocarem na avenida Presidente Roosevelt, em São Francisco, Niterói, cerca de 20h10, duas pessoas acabaram ficando feridas. Devido ao impacto do acidente, um carro foi arremessado para dentro do canal que liga os bairros de Charitas à Estrada da Chachoeira, ao qual oferece acesso ao bairro de Pendotiba.







Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência. Na ocasião, uma mulher recebeu atendimento no local, e um homem precisou ser encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), localizado no Fonseca. Até o momento, o quadro de saúde da vítima ainda não foi informado.