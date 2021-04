Atendimento respeita todos os protocolos de segurança Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 11:41

Niterói - A concessionária Águas de Niterói está promovendo o projeto Comunidade Legal, em Jurujuba, oferecendo diversos serviços comerciais aos clientes, como: negociação de débitos, troca de titularidade, inclusão de tarifa social e solicitação de ligação nova de água. O projeto, que está sendo realizado no bairro desde o dia 28 de janeiro e está previsto para terminar no dia 15 de novembro, tem como objetivo estreitar cada vez mais a relação da empresa com as comunidades, tirando dúvidas, atendendo solicitações e fazendo atualização cadastral dos clientes para manter uma base de dados confiável.

“Trabalhamos para levar saneamento para todos. Essa ação permite à concessionária levar a loja até os nossos clientes, oferecendo diversos serviços” – Camila Fernandes, Coordenadora Comercial Local da Águas de Niterói.

Devido à pandemia da Covid-19, a forma de atuação do projeto precisou ser adaptada, a fim de evitar aglomerações. O Comunidade Legal contava com várias atividades, mas, este ano, está sendo realizado em um novo modelo, com atendimento na porta da casa do cliente, respeitando todos os protocolos de segurança e higienização para garantir a segurança de todos, inclusive dos colaboradores.

“O Projeto oferece serviço igualitário onde, a partir das nossas ações, o cliente passa a ter mais acesso aos serviços comerciais, bem como aos canais de relacionamento. É gratificante atuar em um projeto que proporciona a inclusão social e gera uma parceria ainda maior entre as comunidades e a concessionária.” – Ana Carolina Mercês, Analista Comercial da Águas de Niterói.