Por O Dia

Publicado 13/04/2021 17:50

Niterói - Parece estar longe a trégua entre os comerciantes da cidade e a prefeitura.

Mais uma manifestação contra as medidas restritivas de combate à Covid-19, prorrogadas pela Prefeitura de Niterói até o dia 18, acontece na tarde desta terça-feira (13) na cidade.

A manifestação começou com concentração em frente ao prédio da prefeitura. Centenas de manifestantes, dentre eles empresários, comerciantes e militantes políticos, que contam com um carro de som e faixas, saíram da porta da sede do executivo e seguiram pela Rua Marechal Deodoro sentido Ponte Rio-Niterói pedindo a reabertura do comércio. Os manifestantes proclamam palavras de ordem, “Queremos trabalhar!” “Não queremos demitir!”.

O grupo parou na esquina da Rua Marechal Deodoro com Av. Jansen de Melo e fechou a via. A Guarda Municipal e a Polícia Militar estão no local desviando o transito para a Rua São Lourenço. O transito está praticamente parado no local. Os manifestantes estão organizando outra manifestação para amanhã.