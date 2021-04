A empresária Rebeca Porto. Pandemia acabou se tornando tipo de gatilho para o instinto de sobrevivência e impulso imediato para guinada Imagem Arquivo Pessoal

Publicado 15/04/2021

Niterói - Se há uma palavra que pudemos ouvir nessa pandemia, definitivamente foi 'resiliência'.

Ser resiliente significa ser capaz de passar por uma adversidade e voltar ao estado considerado normal ou padrão. Por exemplo, uma pessoa que enfrenta alguma dificuldade no trabalho e consegue se adaptar a isso, resolver a situação, essa pessoa é flexível aos, convenhamos, inúmeros tombos que a vida nos dá. Diretamente ligada a flexibilidade e adaptação, a capacidade de se recompor.

Não é conversa de coaching: já está em andamento um estudo internacional sobre resiliência psicológica diante do trauma da pandemia, liderado pelo Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental da Universidade de Coimbra (Portugal) -- que contará com cientistas de 18 países, entre eles, Brasil, Itália e Japão.

E está para nascer um povo como o nosso: phds na habilidade de superar situações adversas e se adaptar a novas realidades, transformando experiências negativas em aprendizados para a vida.

Ou como diria nosso avós, dotados de sapiência e sempre resolutos, a gente 'sacode a poeira, e dá a volta por cima.'

Foi isso que Rebeca Porto fez, e além de mudar a própria história, mudou também a de outros niteroienses.

Rebeca trabalhava com Publicidade há 10 anos e foi mais uma pega pela crise que se abateu no Brasil e que a levou ao desemprego. Mas ficar se lamentando não era opção e nascia assim o ímpeto da criação de algo que fosse seu, elaboração criação feita da necessidade e do sentimento de reinvenção. Precisava de um plano B, que o caminho mostrou, seria de maneira contundente, seu Plano A.

Instinto e resiliência são expressões do comportamento humano, que dependem de diversos fatores. "Diante de uma ameaça iminente, podemos ser mais conduzidos por processos automáticos associados aos instintos de sobrevivência. Na pandemia, é possível que muitos sejam mais levados pelo pânico de ficar sem suprimentos alimentares, pelo medo de morrer ou pela possibilidade de perder recursos financeiros, enquanto outros tendem a não se deixar levar tanto", ponderou o psicólogo Cristian Zanon.

No fim de 2019, durante um MBA em Marketing, Rebeca percebeu que muito se falava sobre a importância dos negócios locais e o impacto positivo deles sobre a economia e o emprego. Enquanto isso, as notícias de muitos comerciantes fechando as portas, também a deixavam preocupada e empática, entristecida. Foi quando veio a ideia do aplicativo para celular que pudesse colocar os meus conhecimentos de marketing a serviço da cidade: o 'Mais Vale'.



O MaisVale tem como objetivo valorizar e impulsionar o comércio local. Como um combustível da economia da cidade. O aplicativo para celular que reúne ofertas dos melhores negócios da região. Trata-se de

um marketplace de benefícios: o usuário tem acesso a uma verdadeira vitrine virtual e os lojistas a

uma série de ferramentas de divulgação e fidelização de clientes.



Empresas de todos os segmentos são bem-vindas. Através de uma rápida consultoria, consegue-se identificar quais são os objetivos e as melhores opções de ofertas para alcançá-los. As metas mais comuns são: aumento de faturamento, captação ou fidelização de clientes, melhora no ticket médio, divulgação de uma nova linha de produtos ou queima de estoque. O aplicativo está disponível para Android e iOS e é totalmente gratuito.

"Num mundo em que as pessoas estão cada vez mais absorvidas pelo celular, criei o conceito “olhe ao seu redor”, incentivando-as a continuar comprando nos lugares que adoram ou a descobrir novas lojas favoritas.

Com isso em mente, coloquei a mão na massa e criei a estratégia e a identidade visual da empresa, contratando um time de desenvolvedores para dar vida à ideia.", conta a agora, empresária.

Ao longo de 2020, foram validadas no aplicativo mais de 60 empresas convidadas e a equipe foi estruturada: são 5 mulheres dedicadas e empenhadas na mudança de cenário imposto pela Covid.

Em dezembro, foi o lançamento oficial do aplicativo em Niterói, com uma campanha estrelada pela atriz e cantora Babi Xavier. A Babi (que também é niteroiense) já tinha a ideia de apoiar os negócios da cidade e se encantou pelo MaisVale assim que o aplicativo lhe foi apresentado. Foi o match perfeito! A parceria se desenvolveu de maneira natural e genuína.

Para os comerciantes, iniciativa não poderia ser mais propícia: "Temos muito orgulho em dizer que a D'Marri é um negócio que nasceu em Niterói. Apesar de vendermos para todo o Brasil, não pensamos duas vezes antes de entrar no MaisVale. Os nossos clientes amam o cartão-fidelidade da loja que está lá no aplicativo. Com o tempo, eles ganham descontos e presentes e a gente clientes fiéis e engajados com a marca. Isso gerou mais entrosamento e conseguimos consolidar um forte relacionamento com nossos clientes."

Marcella Mattos, Sócia fundadora da D´MARRI, uma das empresas parceiras do aplicativo.

Outro que viu uma mudança no faturamento foi o empresário Alexandre Ramos: "Abrimos a OH! Burguers em agosto de 2019. Poucos meses depois, quando ela começava a decolar, fomos atingidos pela pandemia, que teve um impacto profundo no negócio. Neste difícil período, muito se falou sobre a importância de apoiarmos o comércio local e o MaisVale apareceu no momento perfeito. A parceria com o aplicativo ajudou muito na sobrevida do meu negócio. Se estou com a hamburgueria aberta até hoje, devo muito ao trabalho do MaisVale. O aplicativo teve grande importância para o sucesso do nosso negócio. Nele encontramos o canal perfeito para divulgar os burguers e encontrar os clientes certos. Temos só elogios ao serviço. Ela é, de verdade, uma empresa que beneficia muito a economia da nossa cidade.', avalia ele.