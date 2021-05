Campanha do Dia das Mães Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 11:17

Niterói - Com a aproximação do Dia das Mães, o shopping Itaipu Multicenter, localizado na região Oceânica, desenvolveu uma campanha, que vai até o dia 09 de maio, que endossa o posicionamento do shopping e traz embutida nela a construção do amor através do tempo, que se faz presente na relação entre mãe e filho.

“Devido ao momento atual, sabemos que muitas pessoas foram e ainda estão fisicamente distanciadas desse laço afetivo tão grande e, por isso, fizemos questão de trazer essa trajetória temporal para nossa ação, utilizando como mote principal o texto: Cada segundo ao seu lado, faz do tempo um presente inestimável. Essa ideia permeia nossa comunicação de diversas formas e estará presente em todo o material produzido, sendo também o conteúdo chave da ação digital intitulada Dia das Mães Challenge, que será realizada em parceria com a loja O Boticário.” Conta o gerente de marketing do shopping, Thierry Fernandes.

Como funciona o Challenge:

• Os clientes deverão gravar vídeos no reels do Instagram, mostrando 5(cinco) imagens suas, ao lado da mãe, em diferentes fases da vida.

• Utilizar como trilha musical do vídeo, uma música com temática afetiva e amorosa.

• Escrever na tela do vídeo o texto: Challenge Dia das Mães Multicenter.

• Marcar o @itaipumulticenter na publicação.

• Compartilhar o material em modo público. Os 400 primeiros participantes que realizarem o procedimento acima corretamente, ganharão 1(um) kit Elysée Black de bolsa O Boticário composto por 01 Elysée Blanc Eau de Parfum 10ml e 01 Elysée Blanc Creme Acetinado Hidratante 40g. A ação digital Dia das Mães Challenge acontecerá até o dia 09 de maio.