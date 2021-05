A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, no site oficial da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br), ou pelo número 153 Imagem Arquivo

Publicado 12/05/2021 00:00 | Atualizado 12/05/2021 09:11

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói vai suspender a vacinação da segunda dose da CoronaVac nesta quarta-feira (12). Os estoques do imunizante contra a Covid-19 estão zerados, e o Município aguarda nova remessa da vacina pelo Ministério da Saúde, responsável pelo fornecimento das doses. O atraso na aplicação da segunda dose, que deve ocorrer em até 28 dias, não compromete a eficácia da imunização.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassadas pelo Ministério da Saúde.

A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, no site oficial da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br), ou pelo número 153.

A primeira e segunda dose da vacina AstraZeneca está sendo aplicada em todos os postos para pessoas com comorbidades e deficiência permanente a partir de 40 anos (quarta e quinta) e a partir de 35 anos (sexta e sábado). Pessoas com síndrome de Down e doença renal crônica podem ir em qualquer dia, desde que tenham mais de 18 anos.

De segunda a sexta, das 8h às 17h, com entrada até 16h, nas policlínicas do Vital Brazil, Barreto, Itaipu, São Lourenço, Fonseca, Piratininga e Engenhoca, no drive thru no campus do Gragoatá na UFF, e nos postos volantes no Colégio Gomes Pereira, no Largo da Batalha, e no Clube Central, em Icaraí. No Campo de São Bento, a vacinação acontece entre 8h e 16h. No sábado, a imunização ocorrerá nas policlínicas do Vital Brazil, São Lourenço e no drive thru na UFF, das 8h às 12h.

Seguindo a decisão da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Secretaria Municipal de Saúde suspendeu, nesta terça-feira (11), a imunização contra a Covid-19 em gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), já que a cidade recebeu apenas doses da AstraZeneca, enviadas pelo Ministério da Saúde. A medida é provisória até o final da investigação do caso e a Secretaria aguarda uma posição do Ministério.