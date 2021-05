Vacina está disponível em 11 pontos distribuídos pelo município Foto Douglas Macedo

Publicado 14/05/2021 09:48

Niterói - A Prefeitura de Niterói retomou, nesta sexta-feira (14), a vacinação da segunda dose da CoronaVac em idosos e profissionais de Saúde. As gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias) com comorbidades, desde que maiores de 18 anos, também poderão receber a vacina, conforme recomendação recente do Ministério da Saúde. O município recebeu, na última quinta-feira (13), novas doses do imunizante, repassadas pela Secretaria de Estado de Saúde.

A aplicação da segunda dose da CoronaVac acontece de segunda a sexta, das 8h às 17h, nas policlínicas de Itaipu e da Engenhoca e no drive thru da UFF, no Gragoatá. No Campo de São Bento, a vacinação vai até as 16h. No sábado, a vacina estará disponível nas policlínicas do Vital Brazil e de São Lourenço e no drive thru, entre 8h e 12h. É preciso levar um documento de identidade com foto e data de nascimento e o comprovante de vacinação. A aplicação da segunda dose é restrita às pessoas que receberam a primeira na cidade.

Já as gestantes e puérperas podem se vacinar nas policlínicas do Vital Brazil e de São Lourenço, entre 8h e 17h. No sábado, a imunização acontece nas policlínicas do Vital Brazil e de São Lourenço, das 8h às 12h. É necessário apresentar identidade com foto, CPF, comprovante de residência, laudo médico recente (até 6 meses) e documento que comprove o estado gestacional (ex. carteira de acompanhamento da gestante/pré-natal, laudo médico) ou fase de puerpério (ex. declaração de nascimento da criança, certidão de nascimento).

O prefeito Axel Grael voltou a falar sobre a importância da prevenção contra a Covid-19 enquanto a imunização avança na cidade.

“Nosso indicador síntese é o resultado de uma série de parâmetros que usamos para monitorar a Covid na cidade de Niterói. Nesta semana, estamos com o indicador em 9,5. Em março e abril, passamos por momentos difíceis que demandaram restrições para que pudéssemos proteger os niteroienses e salvar vidas. Chegamos a atingir um indicador síntese de 12,8, mas com esforço conjunto da cidade, conseguimos retornar ao momento atual. Estabilizamos em um patamar ainda alto, acima de 9, e esse é um alerta importante a ser feito. É fundamental que a gente mantenha as medidas de distanciamento social, que tenhamos todo o cuidado de higiene, que perseveremos no uso da máscara. Precisamos estar sempre vigilantes”, destacou o prefeito.

Primeira dose – A primeira dose contra a Covid-19 está sendo realizada com a vacina AstraZeneca/Oxford nesta sexta (14) e sábado (15) e está disponível para pessoas a partir de 35 anos que possuam comorbidade ou deficiência permanente com cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Na segunda (17) e terça (18) será a vez de pessoas acima de 30 anos. Pessoas a partir de 18 anos com Síndrome de Down e doentes renais crônicos podem receber a vacina a qualquer dia, independentemente da idade.

A vacina está disponível em 11 pontos de vacinação distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h, com exceção do Campo de São Bento que vai até as 16h. No sábado, a vacina estará disponível nas policlínicas do Vital Brazil e de São Lourenço e no drive thru, entre 8h e 12h.

Pacientes com comorbidades devem apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência, relatório médico atualizado (até 6 meses) no posto. Pessoas com deficiência permanente também devem apresentar esta documentação e um documento que comprove o cadastro no BPC. Já as pessoas com Síndrome de Down, devem apresentar identidade com foto, CPF, comprovante de residência e relatório médico.

Em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói suspendeu a vacinação de grupos prioritários como trabalhadores da Educação, da limpeza, rodoviários, agentes da Secretaria de Ordem Pública e de trânsito. A lista de comorbidades pode ser acessada no site: www.niteroi.rj.gov.br/2021/04/27/comorbidades.

Calendário dos programas sociais – Durante a transmissão ao vivo, a secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, falou sobre o calendário de recarga dos cartões dos programas sociais pagos pela Prefeitura. Nos dias 10, 11 e 12 foi efetuada a recarga de todos os beneficiários inscritos no CadÚnico.

Hoje e amanhã (13 e 14) estão sendo feitos os pagamentos das famílias de alunos da rede municipal que não estão inscritas no CadÚnico. Os microempreendedores individuais (MEI) e os profissionais inscritos no Busca Ativa, que inclui categorias como vendedores ambulantes regularizados, artesãos, trabalhadores da economia solidária, catadores de recicláveis, produtores agroecológicos, permissionários de banca de jornal, entre outros, terão a recarga efetuada no próximo dia 15.

Do dia 24 ao dia 28 de maio será feita a entrega das cerca de 8.000 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social que não estão cobertas pelos outros programas sociais da Prefeitura.