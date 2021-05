Câmara de Vereadores aprovou a mudança na última quinta-feira (13) Imagem Arquivo

Por Luciana Guimarães

Publicado 14/05/2021 09:57 | Atualizado 14/05/2021 10:32

Niterói - O vereador Binho Guimarães (PDT) enviou à Câmara nesta quinta-feira (13) um Projeto de Lei (PL) que busca diminuir os impactos aos comerciantes e moradores da Moreira César com a mudança de nome.

“A proposta busca desburocratizar a vida do cidadão niteroiense em caso de alteração de logradouros no âmbito do Município de Niterói. O que buscamos com esse Projeto de Lei é atualizar o procedimento burocrático decorrente da mudança de nomes de ruas na cidade de modo a facilitar a vida do cidadão quando uma rua é mudada de nome” disse Binho Guimarães.

Publicidade

Caso o PL seja aprovado e se torne lei, a Prefeitura deverá realizar automaticamente a comunicação das alterações referentes aos nomes de endereços do Município para fins cadastrais aos seguintes órgãos e entidades:

RGI de Niterói; Cartórios; Registro Civil de Pessoas Jurídicas; Secretaria de Fazenda do Município; Concessionárias prestadoras de serviços públicos no Município; Corpo de Bombeiros; Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro; Receita Federal.

Publicidade

Dessa forma, o cidadão ficará desobrigado a comunicar individualmente cada um dos órgãos citados, de modo que a Prefeitura ficará obrigada a realizar essa comunicação.

No que diz respeito aos documentos exigidos pelo próprio Município de Niterói, o PL prevê a isenção de custos para emissões realizadas dentro do prazo de 180 (cento e oitenta dias) posteriores à publicação da lei.

Publicidade

Modificações no endereço oriundas de leis municipais impactam diretamente os moradores e empresários do local modificado, seja pelas necessárias atualizações no cadastro, custos e até mesmo pela perda do tempo livre gerada pela burocracia administrativa que é demandada.