Cartaz com a foto de Thiago e número para denúncias IMAGEM ARQUIVO

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 10:03

Niterói - O Portal dos Procurados divulga nesta segunda-feira (17), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí – DHNSGI – para obter informações que possam identificar e prender os envolvidos na morte do fotógrafo Thiago de Freitas Souza, de 32 anos.

De acordo com as primeiras investigações, Thiago estava em casa com a família e, por volta da 6h, do último sábado (15), saiu para pedir que traficantes da comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, diminuíssem um pouco o barulho, pois a sua filha de apenas cinco anos não estava conseguindo dormir. Ao fazer o pedido, o fotógrafo foi baleado com um tiro na cabeça por traficantes e caiu no quintal de casa. Ele chegou a ser socorrido por familiares para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, mas não resistiu aos ferimentos.

Publicidade

O Disque Denúncia recebe informações sobre caso nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

Publicidade

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177