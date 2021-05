Após escutar a população de Niterói, todo o material será consolidado e devolvido à sociedade com o envio do projeto de lei do PPA 2022-2025 à Câmara de Vereadores Imagem Arquivo

Niterói - O prazo para que os niteroienses participem da consulta pública Participa Niterói - Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 termina na próxima quarta-feira (19). O PPA é um instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da gestão municipal para os próximos quatro anos. Como etapa da construção, o Município irá definir as prioridades da gestão, a partir de um amplo processo de planejamento participativo e colaborativo.

A pesquisa, que está sendo realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), pode ser acessada pela plataforma Colab, através do link https://consultas.colab.re/participaniteroi. Até a última quarta-feira (12), mais de três mil pessoas já haviam participado da consulta.

A consulta pública pretende atingir diferentes faixas etárias, gêneros, escolaridades e regiões do município. Toda a comunicação da consulta foi desenvolvida com uma linguagem simples e direta, incluindo textos explicativos sobre a importância do PPA. Também foram realizados encontros virtuais que discutiram sobre os principais temas da cidade para a população.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, lembra que a consulta pública é uma ferramenta que ajuda na gestão da cidade e contribui também para uma gestão mais participativa.

“Esta é uma forma de o cidadão contribuir com o futuro da nossa cidade ao opinar sobre o que considera prioridade e apontar a cidade que deseja ter nos próximos anos. Já realizamos diferentes consultas públicas, entre elas a que indicou as melhorias para o Campo de São Bento, outras para avaliar projetos e a mais recente foi a sobre a mudança do nome da Rua Coronel Moreira César para Rua Ator Paulo Gustavo, que teve mais de 30 mil acessos com cerca de 90% dos participantes favoráveis à substituição”, diz o prefeito.

A metodologia de construção do PPA 2022-2025 de Niterói reforça as premissas da gestão e orçamento para resultados, em consonância ao Planejamento Estratégico Niterói Que Queremos 2013-2033. O PPA também vai priorizar o alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, reforçando o compromisso da gestão com a Agenda 2030.

Após escutar a população de Niterói, todo o material será consolidado e devolvido à sociedade com o envio do projeto de lei do PPA 2022-2025 à Câmara de Vereadores.