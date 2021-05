Investimento é de R$ 11,5 milhões Foto Leonardo Simplicio

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:09

Niterói - Mais uma etapa das obras de drenagem e pavimentação que acontecem em diferentes bairros da Região Oceânica foi iniciada com as intervenções no Maralegre. O trabalho começou com a drenagem nas ruas Vereador Hernani Vieira e José Ranzeiro. Com investimento de R$ 11,5 milhões, em parceria com a Cooperação Andina de Fomento (CAF), as intervenções acontecerão em 15 ruas do bairro. A previsão é que o trabalho esteja concluído em fevereiro de 2022.

A drenagem e pavimentação do Maralegre integra o pacote de obras para a Região Oceânica, que foi anunciado pela Prefeitura de Niterói em 2018, e inclui, ainda, o Santo Antônio, Serra Grande, Maravista e Engenho do Mato. São mais de 200 ruas que receberão melhorias.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, enfatizou que a meta é dar continuidade às obras e alcançar a marca de todas as ruas da Região Oceânica asfaltadas.

“Em 2013, quando iniciamos nossa gestão na Prefeitura, muitas ruas da Região Oceânica não tinham drenagem nem pavimentação adequada. Com muito planejamento e uma gestão responsável, chegamos a cerca de 80% das vias com rede de drenagem e pavimentação. Foram obras em bairros como Fazendinha, Boa Vista, Cafubá, Bairro Peixoto. Com um amplo programa de macrodrenagem, drenagem e pavimentação estamos colocando um fim a alagamentos históricos enfrentados por centenas de moradores durante décadas”, disse.

No bairro Santo Antônio, as obras avançam. Dezessete vias já receberam rede de drenagem e pavimentação. No momento, o trabalho acontece nas ruas Manoel Bandeira, Vereador Agostinho de Paula e Avenida Santo Antônio, com a colocação de meio-fio e calçadas. Já nas ruas Sidney Correa e Leopoldo Muylaert está sendo feito o serviço de drenagem e implantação de galerias. Na Avenida Frei Fabiano, está sendo implantada a rede de drenagem e preparo de base para o meio-fio. O projeto inclui um total de 24 ruas em 13 quilômetros de extensão viária.

Em Serra Grande e Maravista, 11 das 68 ruas que serão contempladas com as obras já estão prontas. Entre elas, as ruas A, B, D, Py, 35, 36, 39, Costa Rica, Brilhantes, José Côrtes Júnior e a Estrada Cantagalo. As ruas Cinco, Rubens Assis, Professor Júlio Bittencourt, Doutor Pálvaro Silva, Felipe Geraldo Vicente e Maria Isabel recebem a instalação de galerias de drenagem. As ruas Esther Alexandre Andrade, João Cabete e Avenida Pilsen estão na etapa de concretagem de calçada e meio-fio.