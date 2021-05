Cidade se tornou referência na mobilidade ativa Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 00:00 | Atualizado 20/05/2021 00:15

Niterói - O Dia de Bike ao Trabalho 2021 acontecerá nesta quinta-feira (20). O evento, inicialmente programado para o último dia 13, precisou ser adiado em função da previsão de chuva forte naquela data. A iniciativa, promovida pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, é voltada para os servidores da Prefeitura de Niterói para que, neste dia, eles pedalem até o trabalho no lugar de pegar o carro ou o ônibus. Para aqueles que não se sentem à vontade para pedalar sozinhos no trânsito, serão formados pequenos grupos com o apoio da equipe do coletivo Bike Anjo.

Entusiasta do uso da bike como meio de transporte sustentável, o prefeito de Niterói, Axel Grael, enfatiza o orgulho de ter uma iniciativa como esta acontecendo na cidade.

“Niterói saiu do zero na malha cicloviária e, hoje, já somos referência na mobilidade ativa. O uso da bicicleta gera inúmeros benefícios, não só para os ciclistas, mas também para quem não pedala, através da redução do tráfego e da poluição ambiental. O futuro é multimodal", diz o prefeito.

O responsável pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, acrescenta que esta iniciativa é a participação de Niterói em uma campanha global que busca demonstrar, a quem não possui o hábito de pedalar, o quão prática, rápida e segura pode ser a bicicleta no dia a dia. Ele reforça que a bicicleta, além de contribuir com boas práticas para a saúde e para o meio ambiente, é um meio de transporte seguro, principalmente, no contexto de pandemia do coronavírus.

“Incentivar os servidores municipais a usarem a bicicleta para ir ao trabalho é particularmente importante, afinal, serão eles parte do exemplo de sustentabilidade que Niterói é para o país”, afirma Filipe Simões. “Não faremos uma pedalada com todos para evitar aglomeração por conta da pandemia. Os participantes estarão seguindo todos os protocolos sanitários. Com o apoio da equipe do coletivo Bike Anjo, pequenos grupos de servidores partirão de pontos estratégicos com hora marcada”, explica.--