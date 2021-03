Washington Reis em reunião em Brasília Divulgação

Publicado 17/03/2021 13:03

Duque de Caxias - Após o anúncio de um investimento de R$ 62 milhões no Arco Metropolitano, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, informou que o município também irá ajudar na melhoria da estrada. Serão implantadas 120 câmeras em diversos trechos do Arco. A Prefeitura vai instalar os equipamentos e o Governo do Estado vai realizar o monitoramento. Além disso, Reis anunciou a construçãod e um viaduto no bairro de Saracuruna.

“O apoio do governador nos dá a possibilidade de atender às demandas da população. Além disso, em parceria com o Estado, vamos construir um viaduto em Saracuruna. A união entre o Estado e os municípios da Baixada garante ações importantes para todos”, disse o prefeito Washington Reis.

O prefeito de Duque de Caxias participou, nesta terça-feira, 16, de uma agenda em Brasília com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o governador em exercício, Cláudio Castro. Entre os assuntos tratados, destaque para os acertos finais para a retirada definitiva da praça do pedágio de Magé e o reforço na segurança do Arco Metropolitano.



Foram apresentados ainda outros projetos de infraestrutura e mobilidade urbana para o Estado. Além da construção de um viaduto em Saracuruna, foi tratada também a exclusão da praça de pedágio entre as cidades de Magé e Guapimirim, que hoje custa R$ 19,30 por eixo (para automóveis) e pode chegar a cerca de R$ 100 para caminhões. A suspensão da cobrança vai garantir a valorização imobiliária, desenvolvimento econômico e geração de empregos com a atração de novas empresas para a região.



Participaram da reunião, além do prefeito, do governador e do ministro, o deputado federal Gutemberg Reis, o deputado estadual Rosenverg Reis e o secretário municipal da Casa Civil de Duque de Caxias, Rodrigo Rangel.