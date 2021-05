Aparelho é de última tecnologia e de acesso universal, o que permite a aquisição de insumos de mais de um fabricante. Imagem Divulgação

Publicado 20/05/2021 00:05

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói comprou 100 bombas de infusão para unidades hospitalares do município. Os aparelhos foram distribuídos nesta terça-feira (19): 80 foram para o Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT), 10 para a Unidade de Urgência Mário Monteiro (UMAM) e 10 para o Hospital Municipal Orêncio de Freitas (HOF).

As bombas de infusão são utilizadas nos Centros de Tratamento Intensivo (CTIs) para administração de medicação venosa e também para realização de alimentação parenteral, permitindo infusão contínua de nutrientes e medicamentos, o que é fundamental para o tratamento de pacientes e para garantir a vida.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, esteve no HMCT e visitou o CTI onde as novas bombas foram instaladas. A unidade também recebeu 10 novas camas.

“Essa é mais uma ação de investimento da Prefeitura. Mesmo em um cenário com muita dificuldade no mercado nacional e mundial, conseguimos adquirir as bombas infusoras, uma importante conquista para a rede municipal de saúde. Essa é só mais uma ação de investimento da Prefeitura em saúde e qualidade de atendimento para seguirmos salvando vidas”, contou o secretário.

O diretor do Hospital Municipal Carlos Tortelly, Ubiratan Moreira Ramos, agradeceu a entrega das camas e dos aparelhos e falou da importância desse investimento.

“Nos últimos seis meses o hospital recebeu importantes investimentos, como o Centro de Imagens e agora a entrega de novas camas e infusores que auxiliam a técnica de tratamento a todos os pacientes. Esse material é de suma importância, principalmente neste momento de pandemia. Agradeço em nome de todos os funcionários da unidade”, afirmou Ubiratan.

O vice-presidente de Atenção Hospitalar, o médico intensivista Ramon Lorenzo, explicou que a bomba tem grande importância, pois garante a vida dos pacientes graves.