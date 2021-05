Através do site http://forumdoclimaniteroi.com.br/, é possível inscrever-se para participar do lançamento do fórum de forma remota. Por lá, também é possível conferir a programação completa do evento Imagem Arquivo

Publicado 24/05/2021 10:30

Niterói - A Secretaria Municipal do Clima lança, no dia 1º de junho, o Fórum Municipal de Mudanças Climáticas de Niterói. O evento marca a criação da instância de caráter consultivo, que tem o objetivo de conscientizar e mobilizar a sociedade niteroiense para discutir os problemas decorrentes das mudanças do clima e promover o desenvolvimento sustentável.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, e o secretário municipal do Clima, Luciano Paez, vão participar da abertura do evento. Em seguida, o painel "Panorama Climático – Visão Nacional e Internacional" vai contar com a participação de Marlova Jovchelovitch Noleto, diretora e Representante da UNESCO no Brasil; Guilherme Sirkis, do Centro Brasil do Clima; além de representantes do Banco Mundial, do CLIMATE REALITY BRASIL e do Iclei.

"Será um dia inteiro de informações, esclarecimentos e trocas de ideias, com parceiros e especialistas, ao vivo, on-line ou diretamente do Solar do Jambeiro, que é um simbólico prédio municipal. Com a criação do fórum municipal, serão firmadas câmaras técnicas que atuarão constantemente na busca por soluções para adaptação e mitigação das consequências das mudanças climáticas em Niterói, e em estudos e pesquisas que colaborem para soluções planetárias quanto ao tema", destacou o secretário do Clima, Luciano Paez.