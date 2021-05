No Brasil, nove praias já receberam o certificado de Bandeira Azul, em sua maioria no estado de Santa Catarina Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 10:29

Niterói - O prefeito Axel Grael e o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), Rafael Robertson, assinaram o termo de compromisso do município para adesão ao programa internacional que, entre outras coisas, certifica praias, marinas ou embarcações que possuam um elevado grau de gestão ambiental e preservação do ecossistema como um todo.

É uma espécie de passaporte que certifica que o local está entre os melhores com a garantia de um símbolo de qualidade, beleza e preservação ambiental. No Brasil, o certificado para a Bandeira Azul é conferido aos candidatos pelo Instituto Ambiente em Rede, uma Organização Não Governamental que, entre outros objetivos, busca preservar ecossistemas naturais, sítios de valor histórico e cultural ameaçados, conservar ecossistemas naturais e promover modelos de uso sustentável com educação ambiental, podendo promover o desenvolvimento de turismo sustentável em áreas de água doce e marinhas incentivando os locais a alcançarem padrão de qualidade.

“A candidatura da Praia do Sossego para o certificado de Bandeira Azul já é uma demonstração, por si só, de que uma das mais belas áreas de Niterói também tem gestão ambiental e está apta a receber o selo dentre as melhores do Brasil. Isso é uma forma de atrair o turismo, mas o turismo consciente e sustentável, pois essa é a nossa meta. Essa é uma das maiores premiações globais para a gestão de praias e, com as características que temos em Niterói, não poderíamos ficar de fora. Estamos trabalhando para adequar cada vez mais o manejo da região para garantir também que a Praia do Sossego siga sempre preservada. Estamos com certeza entre as melhores e prontos para atender todos os quesitos”, opinou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

O prefeito acrescentou que o local está recebendo obras que permitirão um acesso melhor, mas os visitantes também terão que ter responsabilidade ambiental com o lugar, que é preservado e um dos maiores paraísos ecológicos da cidade.

Entre os critérios para que uma praia receba a certificação estão atividades de educação ambiental que devem ser oferecidas e divulgadas aos usuários; a apresentação de informações sobre a qualidade da água e ecossistemas locais, como fenômenos naturais, áreas sensíveis, etc. Além disso, dentro do programa de gestão ambiental e por serem áreas de importante valor cultural deve ser disponibilizado um mapa da praia.

A praia deve cumprir completamente os requisitos de amostragem e frequência da qualidade da água: deve estar limpa, não poderá ceder espaço para camping ou mesmo circulação de veículos em seu espaço, assim como não pode existir depósito de entulhos não autorizados. Equipamentos na praia devem estar em boas condições de conservação e devem ser implementadas medidas apropriadas de segurança pública.

No Brasil, nove praias já receberam o certificado de Bandeira Azul, em sua maioria no estado de Santa Catarina. Outras 14 estão passando por avaliação nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Santa Catarina. Além das praias, cinco marinas e uma embarcação no país possuem a certificação.

Próximos passos – Após o envio de todos os documentos necessários para a habilitação, o próximo passo é a avaliação da proposta por um júri nacional. Também há a expectativa de que uma equipe técnica faça uma inspeção na praia em junho.

De acordo com o cronograma do Instituto Ambiente em Rede, que confere a certificação, em setembro a candidatura da Praia do Sossego será analisada por um júri internacional. Sendo aprovada, a Bandeira Azul será entregue e hasteada entre os meses de novembro e dezembro.

Intervenções – A Praia do Sossego tem um paisagismo rústico e faz parte do Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit). O local está recebendo obras de infraestrutura para ganhar um novo contorno de forma sustentável para melhor gestão e manejo e utilização.

A Prefeitura de Niterói realiza melhorias de infraestrutura turística, acessibilidade e enriquecimento ambiental da Praia do Sossego para se adequar à certificação. Com a obra em andamento, já foi feita uma escada de pedra (bioconstrução, utilizando pedras de mão) de acesso à praia com guarda-corpo e áreas de descanso, mirantes de contemplação acessível a cadeirantes e sistema de infraestrutura verde com jardins de chuva como forma de manejo de águas pluviais.

Está em andamento a construção do pórtico de entrada em madeira, colocação de lixeiras, sinalização para educação ambiental e paraciclos, contêiner com posto destacado para a Guarda Ambiental, banheiro acessível, lava-pé e chuveirão.

“Além da restauração ecológica de parte da unidade de conservação, também incluiremos paisagismo no entorno dos caminhos. Assim, vamos tornar a praia melhor para os turistas e niteroienses, além de mantê-la mais preservada e organizada para as atuais e futuras gerações”, explica o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson.